ВККС рекомендує відрядити одну суддю до іншого суду

Суддю Юлію Боброву рекомендували відрядити до Личаківського райсуду Львова.

В засіданні Другої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів 29 квітня розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до інших судів того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомила ВККС.

У зв’язку із зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Біловодського районного суду Луганської області Бобрової Юлії Юріївни до Личаківського районного суду міста Львова.

Раніше ми писали, що ВККС рекомендує відрядити 4 суддів до Господарського суду Київської області.

