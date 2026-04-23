ВККС рекомендує відрядити 4 суддів до Господарського суду Київської області

15:59, 23 квітня 2026
Додатково передбачено відрядження трьох суддів до судів Києва та Дніпра.
Вища кваліфікаційна комісія суддів розглянула питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до інших судів того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя.

У зв’язку з надмірним рівнем судового навантаження Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження до Господарського суду Київської області строком на один рік:

• судді Господарського суду Луганської області Іванова Антона Володимировича;

• судді Господарського суду Донецької області Огороднік Діни Миколаївни;

• судді Господарського суду Рівненської області Романюка Романа Васильовича;

• судді Господарського суду Донецької області Фурсової Світлани Миколаївни.

У зв’язку з надмірним рівнем судового навантаження Комісія внесе до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження судді Центрального районного суду міста Маріуполя Донецької області Степанової Сніжани Володимирівни до Шевченківського районного суду міста Києва.

У зв’язку із зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області Корнєєвої Владлени Вікторівни до Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра.

Також Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про дострокове закінчення відрядження судді Лівобережного районного суду міста Маріуполя Донецької області Шиян Вікторії Володимирівни до Новокодацького районного суду міста Дніпра та одночасно відрядити до Шевченківського районного суду міста Києва строком на один рік.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

НАЗК назвало істотні корупціогенні ризики у законопроєкті про захист бізнесу

НАЗК попереджає, що запропоновані депутатами зміни до КПК замість захисту бізнесу створюють умови для вибіркового правосуддя та легалізації безкарності.

Конкурсні vs поточні: ВС визначив статус вимог у разі визнання правочину недійсним після відкриття банкрутства

Верховний Суд роз’яснив, чому дата укладання оспорюваного договору не є визначальною для класифікації кредиторських вимог.

Кадрове перезавантаження ВАКС: розпочинаються фінальні засідання ВККС

24 квітня 2026 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України розпочинає фінальні засідання за участі фіналістів конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

Сину відмовили у виплатах зниклої матері-військової через відсутність довідки про спільне проживання: чому суд став на його бік

Суд визнав протиправною відмову у виплаті грошового забезпечення, якщо у рішенні не зазначено передбачених Порядком № 884 підстав.

43 запити та приватний інтерес: як рішення РАУ змінює правила подання адвокатських запитів

Рада адвокатів України встановила нові правила боротьби з фейковим представництвом адвокатів.

