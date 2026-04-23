ВККС рекомендує відрядити 4 суддів до Господарського суду Київської області

Додатково передбачено відрядження трьох суддів до судів Києва та Дніпра.

Вища кваліфікаційна комісія суддів розглянула питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до інших судів того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя.

У зв’язку з надмірним рівнем судового навантаження Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження до Господарського суду Київської області строком на один рік:

• судді Господарського суду Луганської області Іванова Антона Володимировича;

• судді Господарського суду Донецької області Огороднік Діни Миколаївни;

• судді Господарського суду Рівненської області Романюка Романа Васильовича;

• судді Господарського суду Донецької області Фурсової Світлани Миколаївни.

У зв’язку з надмірним рівнем судового навантаження Комісія внесе до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження судді Центрального районного суду міста Маріуполя Донецької області Степанової Сніжани Володимирівни до Шевченківського районного суду міста Києва.

У зв’язку із зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області Корнєєвої Владлени Вікторівни до Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра.

Також Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про дострокове закінчення відрядження судді Лівобережного районного суду міста Маріуполя Донецької області Шиян Вікторії Володимирівни до Новокодацького районного суду міста Дніпра та одночасно відрядити до Шевченківського районного суду міста Києва строком на один рік.

