ВККС рекомендует командировать 4 судей в Хозяйственный суд Киевской области

Дополнительно предусмотрено командирование трех судей в суды Киева и Днепра.

Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрела вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировании судей в другие суды того же уровня и специализации для осуществления правосудия.

В связи с чрезмерным уровнем судебной нагрузки Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании в Хозяйственный суд Киевской области сроком на один год:

• судьи Хозяйственного суда Луганской области Иванова Антона Владимировича;

• судьи Хозяйственного суда Донецкой области Огородник Дины Николаевны;

• судьи Хозяйственного суда Ровенской области Романюка Романа Васильевича;

• судьи Хозяйственного суда Донецкой области Фурсовой Светланы Николаевны.

В связи с чрезмерным уровнем судебной нагрузки Комиссия внесет в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании судьи Центрального районного суда города Мариуполя Донецкой области Степановой Снежаны Владимировны в Шевченковский районный суд города Киева.

В связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании сроком на один год судьи Добропольского городского районного суда Донецкой области Корнеевой Владлены Викторовны в Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепра.

Также Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о досрочном прекращении командирования судьи Левобережного районного суда города Мариуполя Донецкой области Шиян Виктории Владимировны в Новокодацкий районный суд города Днепра и одновременно командировать в Шевченковский районный суд города Киева сроком на один год.

