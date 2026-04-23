ВККС рекомендует командировать 4 судей в Хозяйственный суд Киевской области
Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрела вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировании судей в другие суды того же уровня и специализации для осуществления правосудия.
В связи с чрезмерным уровнем судебной нагрузки Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании в Хозяйственный суд Киевской области сроком на один год:
• судьи Хозяйственного суда Луганской области Иванова Антона Владимировича;
• судьи Хозяйственного суда Донецкой области Огородник Дины Николаевны;
• судьи Хозяйственного суда Ровенской области Романюка Романа Васильевича;
• судьи Хозяйственного суда Донецкой области Фурсовой Светланы Николаевны.
В связи с чрезмерным уровнем судебной нагрузки Комиссия внесет в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании судьи Центрального районного суда города Мариуполя Донецкой области Степановой Снежаны Владимировны в Шевченковский районный суд города Киева.
В связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании сроком на один год судьи Добропольского городского районного суда Донецкой области Корнеевой Владлены Викторовны в Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепра.
Также Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о досрочном прекращении командирования судьи Левобережного районного суда города Мариуполя Донецкой области Шиян Виктории Владимировны в Новокодацкий районный суд города Днепра и одновременно командировать в Шевченковский районный суд города Киева сроком на один год.
