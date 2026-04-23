  1. Суд инфо

ВККС рекомендует командировать 4 судей в Хозяйственный суд Киевской области

15:59, 23 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дополнительно предусмотрено командирование трех судей в суды Киева и Днепра.
Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрела вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировании судей в другие суды того же уровня и специализации для осуществления правосудия.

В связи с чрезмерным уровнем судебной нагрузки Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании в Хозяйственный суд Киевской области сроком на один год:

• судьи Хозяйственного суда Луганской области Иванова Антона Владимировича;

• судьи Хозяйственного суда Донецкой области Огородник Дины Николаевны;

• судьи Хозяйственного суда Ровенской области Романюка Романа Васильевича;

• судьи Хозяйственного суда Донецкой области Фурсовой Светланы Николаевны.

В связи с чрезмерным уровнем судебной нагрузки Комиссия внесет в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании судьи Центрального районного суда города Мариуполя Донецкой области Степановой Снежаны Владимировны в Шевченковский районный суд города Киева.

В связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании сроком на один год судьи Добропольского городского районного суда Донецкой области Корнеевой Владлены Викторовны в Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепра.

Также Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о досрочном прекращении командирования судьи Левобережного районного суда города Мариуполя Донецкой области Шиян Виктории Владимировны в Новокодацкий районный суд города Днепра и одновременно командировать в Шевченковский районный суд города Киева сроком на один год.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]