ВККС рекомендует командировать одну судью в другой суд

Судью Юлию Боброву рекомендовали командировать в Лычаковский районный суд Львова.

На заседании Второй палаты Высшей квалификационной комиссии судей 29 апреля рассмотрен вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировании судей в другие суды того же уровня и специализации для осуществления правосудия. Об этом сообщила ВККС.

В связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании сроком на один год судьи Беловодского районного суда Луганской области Бобровой Юлии Юрьевны в Лычаковский районный суд города Львова.

