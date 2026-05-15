РСУ оновила інтерактивну карту судів з розрахунками нормативів навантаження за І квартал 2026 року

12:24, 15 травня 2026
Рада суддів оновила інтерактивну карту судів України з розрахунками нормативів навантаження на суди та суддів з урахуванням кількості справ, які розглядаються судами впродовж І кварталу 2026 року.

Дана карта розроблена і використовується з метою обліку статистичних даних та Методики визначення граничної чисельності суддів у судах на основі кількості справ, які надходять на розгляд до суду.

Окрім нормативної чисельності у ній відображена інформація щодо кількості судових справ, що надійшли до суду, інформація про штатну та фактичну чисельність суддів.

Попереднє опрацювання отриманої інформації показало, що суди працюють з нерівномірним навантаженням та дозволило визначити суди, які мають найбільшу кількість справ та відповідно найбільше навантаження на суддів.

З інтерактивною картою суддів з розрахунками нормативів навантаження за І квартал 2026 року можна ознайомитись за посиланням.

Стрічка новин

