Совет судей обновил интерактивную карту судов с расчетами нормативов нагрузки за I квартал 2026 года

Совет судей обновил интерактивную карту судов Украины с расчетами нормативов нагрузки на суды и судей с учетом количества дел, рассматриваемых судами в течение I квартала 2026 года.

Данная карта разработана и используется с целью учета статистических данных и Методики определения предельной численности судей в судах на основе количества дел, поступающих на рассмотрение в суд.

Помимо нормативной численности в ней отображена информация о количестве судебных дел, поступивших в суд, а также информация о штатной и фактической численности судей.

Предварительная обработка полученной информации показала, что суды работают с неравномерной нагрузкой и позволила определить суды, имеющие наибольшее количество дел и, соответственно, наибольшую нагрузку на судей.

С интерактивной картой судов с расчетами нормативов нагрузки за I квартал 2026 года можно ознакомиться по ссылке.

