Ухвала слідчого судді щодо скасування постанови прокурора про доручення здійснювати досудове розслідування іншому органу підлягає апеляційному оскарженню, – ВС

При вирішенні питання щодо наявності підстав для відкриття апеляційного провадження, суд апеляційної інстанції повинен перевірити, чи постановив слідчий суддя рішення в межах його компетенції з огляду на положення, передбачені у гл. 26 КПК України.

Верховний Суд визначив, що ухвала слідчого судді щодо скасування постанови прокурора про доручення здійснювати досудове розслідування іншому органу підлягає апеляційному оскарженню.

Обставини справи:

Ухвалою слідчого судді задоволено скаргу захисника та скасовано постанову заступника Генерального прокурора про доручення здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень іншому органу досудового розслідування. Також цією ухвалою зобов’язано заступника Генерального прокурора прийняти протягом трьох днів з дня набрання ухвалою законної сили процесуальне рішення у формі постанови про повернення матеріалів досудового розслідування до Бюро економічної безпеки України.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою слідчого судді, прокурор оскаржив її в апеляційному порядку.

Апеляційний суд відмовив у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою прокурора на підставі ч. 4 ст. 399 КПК України у зв’язку з тим, що апеляційну скаргу було подано на рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

У касаційній скарзі прокурор покликався на те, що, задовольняючи скаргу захисника та скасовуючи постанову заступника Генерального прокурора про доручення здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень іншому органу досудового розслідування, фактично вийшов за межі повноважень, наданих йому кримінальним процесуальним законодавством, оскільки оскарження та скасування таких постанов прокурора взагалі не передбачено нормами КПК України. Звернув увагу, що суд апеляційної інстанції, відмовляючи у відкритті апеляційного провадження на зазначену вище ухвалу, допустив порушення загальних засад кримінального процесуального закону.

ККС погодився із цими доводами сторони обвинувачення і вказав таке.

У межах цього провадження слідчий суддя розглянув скаргу на рішення прокурора, яке з огляду на положення ст. 303 КПК України не може бути оскаржене під час досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді, постановлена за результатами перегляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, не підлягає апеляційному оскарженню, за винятком певних ухвал, передбачених ч. 3 ст. 307 КПК України.

Водночас, проаналізувавши вказану норму кримінального процесуального закону, колегія суддів зауважила, що положення ч. 3 ст. 307 КПК України стосуються саме ухвал слідчих суддів, які були постановлені за результатом перегляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, які визначені в ч. 1 ст. 303 КПК України.

На думку Суду, законодавець не може передбачити оскарження в апеляційному порядку рішень, постановлення яких, відповідно до положень України, не передбачено.

З урахуванням зазначеного, при вирішенні питання щодо наявності підстав для відкриття апеляційного провадження, суд апеляційної інстанції повинен перевірити, чи постановив слідчий суддя рішення в межах його компетенції з огляду на положення, передбачені у гл. 26 КПК України.

Постанова ККС від 15 червня 2023 року у справі № 757/32009/22-к (провадження № 51-196 км 23) – за посиланням.

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