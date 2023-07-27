Збитки понад 1,8 млн грн: інженер з технічного нагляду постане перед судом за службову недбалість

Обвинувачений не проконтролював якість виконання підрядником капітального ремонту автодороги.

Прокурори затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно інженера з технічного нагляду за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Про це повідомив офіційний сайт Київської обласної прокуратури.

У відомстві зазначають, що обвинувачений не проконтролював якість виконання підрядником капітального ремонту автодороги в одному з сіл Бориспільського району.

«Товщина та щільність укладеного дорожнього покриття не відповідає державним стандартам і може призвести до передчасного пошкодження і руйнування автодороги. Попри це, він підписав звітну документацію, на підставі якої підряднику сплачено бюджетні кошти за роботи, які не підлягали прийняттю та оплаті», - сказано у повідомленні.

Таким чином, державі було спричинено збитки на понад 1,8 млн грн.

Раніше до суду скерували обвинувальний акт стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю, яке виконувало вказані підрядні роботи. Він обвинувачується у заволодінні чужим майном (ч. 5 ст. 191 КК України).

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