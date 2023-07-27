Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Верховна Рада ухвалить закон про негайне відновлення розгляду скарг на суддів, але негайно їх розгляд не відновиться

Негайне відновлення розгляду скарг на суддів прив’яжуть до прийняття Радою іншого закону, але коли саме його приймуть – поки невідомо.

НАЗК обмежать у праві надавати роз'яснення з усіх питань

НАЗК буде надавати роз'яснення лише з питань подарунків і конфлікту інтересів за зверненням чиновників і посадовців.

ВККС через чотири роки звернулася з апеляційною скаргою у справі про кваліфоцінювання судді: що вирішила Велика Палата

Після призначення нового складу Вища кваліфкомісія суддів вирішила повернутися до оскарження рішень 2019 року у судах.

МВФ погодив підхід, коли чиновникам не треба декларувати нерухомість в оренді ринковою вартістю менше 130 тисяч грн, - Анастасія Радіна

Однак питання, як будуть визначати справжню вартість орендованого об’єкта – ще потребує доопрацювання, заявила Анастасія Радіна.

У Раді вирішили, що настав час передати адміністрування домену GOV.UA іншим суб’єктам

Верховна Рада ухвалила зміни в адмініструванні доменних імен у домені GOV.UA.

  1. В Україні

Збитки понад 1,8 млн грн: інженер з технічного нагляду постане перед судом за службову недбалість

22:42, 27 липня 2023
Обвинувачений не проконтролював якість виконання підрядником капітального ремонту автодороги.
Збитки понад 1,8 млн грн: інженер з технічного нагляду постане перед судом за службову недбалість
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Прокурори затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно інженера з технічного нагляду за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Про це повідомив офіційний сайт Київської обласної прокуратури.

У відомстві зазначають, що обвинувачений не проконтролював якість виконання підрядником капітального ремонту автодороги в одному з сіл Бориспільського району.

«Товщина та щільність укладеного дорожнього покриття не відповідає державним стандартам і може призвести до передчасного пошкодження і руйнування автодороги. Попри це, він підписав звітну документацію, на підставі якої підряднику сплачено бюджетні кошти за роботи, які не підлягали прийняттю та оплаті», - сказано у повідомленні.

Таким чином, державі було спричинено збитки на понад 1,8 млн грн.

Раніше до суду скерували обвинувальний акт стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю, яке виконувало вказані підрядні роботи. Він обвинувачується у заволодінні чужим майном (ч. 5 ст. 191 КК України).

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Теремецька
    Наталія Теремецька
    суддя Славутицького міського суду Київської області
  • Владлена Суслова
    Владлена Суслова
    суддя Господарського суду Харківської області