Україна отримала 1,5 млрд доларів від Світового банку під гарантії Японії

Фінансування спрямують на відновлення економіки держави.

Джерело фото: minfin.com.ua

До державного бюджету України надійшло 1,5 млрд доларів США пільгового фінансування через механізм цільового фонду Світового банку під гарантії уряду Японії, – повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Залучене фінансування буде спрямоване на відновлення економіки та зміцнення соціального захисту населення.

«Залучене фінансування буде спрямоване на відновлення економіки та зміцнення соціального захисту населення. Вдячний за невпинну підтримку України Уряду Японії під час головування в G7, а також команді Світового банку», – сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

У Мінфіні зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення РФ, Україна отримала понад 581 млн доларів пільгового фінансування від уряду Японії через Японське агентство міжнародного розвитку (JICA).

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