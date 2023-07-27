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Верховна Рада ухвалить закон про негайне відновлення розгляду скарг на суддів, але негайно їх розгляд не відновиться

Негайне відновлення розгляду скарг на суддів прив’яжуть до прийняття Радою іншого закону, але коли саме його приймуть – поки невідомо.

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  1. В Україні

Україна отримала 1,5 млрд доларів від Світового банку під гарантії Японії

20:11, 27 липня 2023
Фінансування спрямують на відновлення економіки держави.
Україна отримала 1,5 млрд доларів від Світового банку під гарантії Японії
Джерело фото: minfin.com.ua
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До державного бюджету України надійшло 1,5 млрд доларів США пільгового фінансування через механізм цільового фонду Світового банку під гарантії уряду Японії, – повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Залучене фінансування буде спрямоване на відновлення економіки та зміцнення соціального захисту населення.

«Залучене фінансування буде спрямоване на відновлення економіки та зміцнення соціального захисту населення. Вдячний за невпинну підтримку України Уряду Японії під час головування в G7, а також команді Світового банку», – сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

У Мінфіні зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення РФ, Україна отримала понад 581 млн доларів пільгового фінансування від уряду Японії через Японське агентство міжнародного розвитку (JICA).

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