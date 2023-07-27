Украина получила 1,5 млрд долларов от Всемирного банка под гарантии Японии

Финансирование будет направлено на восстановление экономики государства.

Источник фото: minfin.com.ua

В государственный бюджет Украины поступило 1,5 млрд долларов США льготного финансирования через механизм целевого фонда Всемирного банка под гарантии правительства Японии, – сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Привлеченное финансирование будет направлено на восстановление экономики и укрепление социальной защиты населения.

«Привлеченное финансирование будет направлено на восстановление экономики и укрепление социальной защиты населения. Благодарен за неустанную поддержку Украины Правительства Японии во время председательства в G7, а также команде Всемирного банка», – сказал министр финансов Сергей Марченко.

В Минфине отметили, что с начала полномасштабного вторжения рф Украина получила более 581 млн долларов льготного финансирования от правительства Японии через Японское агентство международного развития (JICA).

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