Ущерб более 1,8 млн грн: инженер по техническому надзору предстанет перед судом за служебную халатность

Обвиняемый не проконтролировал качество исполнения подрядчиком капитального ремонта автодороги.

Прокуроры утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении инженера по техническому надзору за фактом служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Об этом сообщил официальный сайт Киевской областной прокуратуры.

В ведомстве отмечают, что обвиняемый не проконтролировал качество исполнения подрядчиком капитального ремонта автодороги в одном из сел Бориспольского района.

«Толщина и плотность уложенного дорожного покрытия не соответствует государственным стандартам и может привести к преждевременному повреждению и разрушению автодороги. Несмотря на это, он подписал отчетную документацию, на основании которой подрядчику уплачены бюджетные средства за работы, не подлежащие принятию и оплате», - говорится в сообщении.

Таким образом, государству был нанесен ущерб более чем на 1,8 млн грн.

Ранее в суд был направлен обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, которое выполняло указанные подрядные работы. Он обвиняется в завладении чужим имуществом (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

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