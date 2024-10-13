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Верховний Суд опублікував огляди практики Суду справедливості ЄС

11:54, 13 жовтня 2024
Верховний Суд підготував огляди практики Суду справедливості ЄС із зазначенням описів ключових обставин справ та обґрунтування Суду.
Верховний Суд опублікував огляди практики Суду справедливості ЄС
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Верховний Суд представив огляди практики Суду справедливості ЄС (рішення за березень та квітень 2024 року).

ВС підготував огляди практики Суду справедливості ЄС із зазначенням описів ключових обставин справ та обґрунтування Суду, зокрема, рішення Суду справедливості ЄС від 7 березня 2024 року, ІAB Europe, C-604/22, ухваленого за зверненням за попереднім рішенням Апеляційного суду міста Брюсселя, Бельгія щодо тлумачення ст. 4(1) і (7) та ст. 24(1) Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних та про вільний рух таких даних і скасування Директиви 95/46/ЄC (Загальний регламент про захист даних).

У цій справі Орган з питань захисту даних (Gegevensbeschermingsautoriteit) зобов'язав неприбуткову асоціацію IAB Europe, яка представляє підприємства в секторі цифрової реклами та маркетингу, привести спосіб опрацювання персональних даних користувачів вебсайтів або додатків, який дає змогу розшифрувати їх уподобання з метою донесення до потенційних продавців і досягнення різних цілей опрацювання, включаючи пропозицію персоналізованої реклами, у відповідність до положень Регламенту 2016/679.

IAB Europe подала позов проти цього рішення до запитуючого суду.

Суд справедливості ЄС роз'яснив у цій справі, по-перше, що інформація, якою оперувала IAB Europe, становила «персональні дані» в розумінні ст. 4(1) Регламенту 2016/679 і, по-друге, що IAB Europe мала вплив на визначення цілей та засобів опрацювання такої інформації, а тому її слід класифікувати як «спільного контролера».

Огляд практики Суду за квітень містить, серед іншого, опис рішення Загального Суду від 24 квітня 2024 року, Kneipp v EUIPO – Patou («Joyful by nature»), T-157/23 щодо питання про тягар доказування стосовно репутації знака.

Так, у листопаді 2019 року заявник – компанія Kneipp GmbH, подав заявку на реєстрацію торговельної марки ЄС до EUIPO (Європейської агенції інтелектуальної власності).  

Компанія Jean Patou подала повідомлення про заперечення проти реєстрації цього знака, яке підтримав Відділ розгляду заперечень EUIPO, оскільки існувала ймовірність змішування та заподіяння шкоди репутації кількох його більш ранніх прав.

Апеляційна палата EUIPO відхилила подану заявником апеляцію щодо інших товарів і послуг, встановивши, зокрема, що Jean Patou продемонструвала, що більш ранній знак має високу репутацію у відповідній сфері (парфумерія та аромати), а також зауваживши, що саме заявник повинен був довести різку втрату репутації попереднього знака станом на дату подання заявки на знак, що заявляється.

Вказане рішення заявник оскаржив до Суду справедливості ЄС, який, серед іншого, погодився з висновками Апеляційної палати EUIPO про те, що втрата репутації рідко становить одномоментну подію, а ймовірніше є безперервним процесом упродовж тривалого періоду часу, оскільки репутація зазвичай формується протягом багатьох років і не може просто виникати та зникати, і що, крім того, таку різку втрату репутації за короткий проміжок часу повинен буде довести заявник.

Суд також зауважив, що за відсутності конкретних доказів того, що репутація попереднього знака раптово зникла упродовж останнього року експертизи, колегія Апеляційної палати EUIPO мала право зробити висновок, що попередній знак все ще мав репутацію станом на дату подання заявником заявки на реєстрацію торговельної марки. 

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