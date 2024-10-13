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У МОЗ роз’яснили, чим небезпечне самопризначення ліків

12:48, 13 жовтня 2024
Чимало препаратів є несумісними, однак не всі про це знають і самостійно призначають собі ліки.
У МОЗ роз’яснили, чим небезпечне самопризначення ліків
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Ліки, які людина призначає сама собі без консультації зі спеціалістом, можуть серйозно нашкодити, зазначили у Міністерстві охорони здоров’я.

У відомстві назвали перелік небезпечних помилок, яких найчастіше припускаються ті, хто практикує самопризначення ліків.

Невідповідні ліки

Тільки кваліфікований лікар може точно поставити діагноз. Помилка в діагнозі означає неправильно підібране лікування. І навіть якщо ви здогадаєтесь про свою хворобу, підібрати правильний препарат без необхідних знань і досвіду дуже складно.

Несумісність препаратів

Деякі ліки не можна поєднувати між собою. Лікарі обізнані в цьому і ніколи не призначать вам небезпечне поєднання. Ви ж, не маючи відповідної інформації, можете завдати шкоди здоров'ю.

Неправильне дозування

У кожному препараті є конкретна кількість активної речовини. Недостатня доза може виявитися неефективною, а надмірна — викликати побічні ефекти або навіть загрозливі наслідки.

Неправильна тривалість прийому

Визначити самостійно, скільки часу слід приймати той чи інший препарат, дуже важко, навіть якщо ви уважно прочитаєте інструкцію. Лише лікар може вирішити, скільки днів триватиме лікування для досягнення бажаного результату.

У МОЗ наголошують, що для уникнення цих та інших небезпечних помилок, ніколи не треба займайтися самолікуванням.

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