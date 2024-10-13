В Минздраве разъяснили, чем опасно самоназначение лекарства

Многие препараты несовместимы, однако не все об этом знают и самостоятельно назначают себе лекарства.

Лекарство, которое человек назначает сам себе без консультации со специалистом, может серьезно навредить, отметили в Министерстве здравоохранения.

В ведомстве назвали перечень опасных ошибок, которых чаще всего допускают те, кто практикует самоназначение лекарств.

Неподходящее лекарство

Только квалифицированный врач может точно поставить диагноз. Ошибка в диагнозе означает неправильно выбранное лечение. И даже если вы догадаетесь о своей болезни, подобрать правильный препарат без необходимых знаний и опыта очень сложно.

Несовместимость препаратов

Некоторые лекарства нельзя сочетать между собой. Врачи знают об этом и никогда не назначат вам опасное сочетание. Вы же, не имея соответствующей информации, можете нанести вред здоровью.

Неправильная дозировка

В каждом препарате имеется конкретное количество активного вещества. Недостаточная доза может оказаться неэффективной, а чрезмерная вызвать побочные эффекты или даже угрожающие последствия.

Неправильная продолжительность приема

Определить самостоятельно, сколько времени следует принимать тот или иной препарат, очень трудно, даже если вы внимательно прочтете инструкцию. Только врач может решить, сколько дней будет продолжаться лечение для достижения желаемого результата.

В Минздраве отмечают, что во избежание этих и других опасных ошибок, никогда не нужно заниматься самолечением.

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