В Хмельницкой области судили военного, который отказался выполнить приказ командира

Мужчина отказался ехать в другую воинскую часть.

Староконстантиновский районный суд Хмельницкой области назначил наказание солдату, отказавшемуся выполнить боевой приказ и перейти в другую воинскую часть. Он заявлял о проблемах со здоровьем, но, согласно заключению военно-врачебной комиссии, был признан годным для службы.

По материалам дела №683/3880/23, уроженец Староконстантинова с марта 2022 года проходит военную службу во время мобилизации. В августе 2023 года солдат отказался выполнить приказ командира воинской части и уехать в другую воинскую часть. Причину своего поступка он аргументировал неудовлетворительным состоянием здоровья. В отношении него возбудили уголовное дело по факту неповиновения.

В суде он признал свою вину в отказе выполнить боевой приказ, но просил судью учесть, что в феврале его уже отправляли выполнять боевое задание, но из-за проблем со спиной и коленями его вернули обратно в воинскую часть.

При рассмотрении дела судья учла вывод военно-врачебной комиссии, которая в июле 2023 года признала солдата пригодным к прохождению военной службы. Она считает, что обвиняемый не смог подтвердить неудовлетворительное состояние своего здоровья.

Мужчину признали виновным в неповиновении и назначили ему наказание в виде 5 лет тюрьмы.

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