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На Хмельниччині судили військового, який відмовився виконати наказ командира

13:07, 13 жовтня 2024
Чоловік відмовився поїхати у іншу військову частину.
На Хмельниччині судили військового, який відмовився виконати наказ командира
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Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області призначив покарання солдату, який відмовився виконати бойовий наказ і перейти до іншої військової частини. Він заявляв про проблеми зі здоров'ям, але, згідно з висновком військово-лікарської комісії, був визнаний придатним для служби.

За матеріалами справи № 683/3880/23, уродженець Старокостянтинова із березня 2022 року проходить військову службу під час мобілізації. У серпні 2023 року солдат відмовився виконати наказ командира військової частини та поїхати у іншу військову частину. Причину свого вчинку він аргументував незадовільним станом здоров’я. Щодо нього порушили кримінальну справу за фактом непокори.

У суді він визнав свою провину у відмові виконати бойовий наказ, але просив суддю врахувати, що у лютому його уже відправляли виконувати бойове завдання, але через проблеми зі спиною та колінами його повернули назад до військової частини. 

При розгляді справи суддя врахувала висновок військово-лікарської комісії, яка у липні 2023 року визнала солдата придатним до проходження військової служби. Вона вважає, що обвинувачений не зміг підтвердити незадовільний стан свого здоров’я.

Чоловіка визнали винним у непокорі та призначили йому покарання у вигляді 5 років тюрми.

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