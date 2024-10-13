Пенсіонерам нагадали, як онлайн оформити довідку про доходи або розмір пенсії

Головне управління Пенсійного фонду в Донецькій області розповідає, як пенсіонеру отримати довідку про доходи/розмір пенсії онлайн.
На сайті електронних послуг ПФУ є можливість замовити електронні довідки, які підтверджені QR-кодом та є аналогом паперового документа, підписаного відповідальною особою в органах Фонду.
Довідка про доходи пенсіонера може знадобитися для:
Щоб оформити таку довідку на вебпорталі е-послуг ПФУ, необхідно:
Статус опрацювання запиту та відповідь на нього дивіться у розділі «Мої звернення».
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