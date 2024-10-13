Пенсіонерам нагадали, як онлайн оформити довідку про доходи або розмір пенсії

Щоб оформити таку довідку на сайті е-послуг ПФУ, необхідно авторизуватися в особистому кабінеті.

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Головне управління Пенсійного фонду в Донецькій області розповідає, як пенсіонеру отримати довідку про доходи/розмір пенсії онлайн.

На сайті електронних послуг ПФУ є можливість замовити електронні довідки, які підтверджені QR-кодом та є аналогом паперового документа, підписаного відповідальною особою в органах Фонду.

Довідка про доходи пенсіонера може знадобитися для:

оформлення субсидії;

виїзду за кордон або переведення за кордон пенсійних виплат тощо.

Щоб оформити таку довідку на вебпорталі е-послуг ПФУ, необхідно:

авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), банківської картки (BankID) або через Дія.Підпис; натиснути в лівому боковому меню «Запит на отримання електронних документів» та обрати пункт «Довідка про доходи пенсіонера»; заповнити всі обов’язкові поля форми запиту, які позначені зірочкою; указати період, за який необхідно сформувати доходи в довідці; надати згоду на обробку персональних даних та натиснути «Відправити до ПФУ».

Статус опрацювання запиту та відповідь на нього дивіться у розділі «Мої звернення».

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