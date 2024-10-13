Іран заборонив пейджери і рації на авіарейсах після вибухів

Пасажирам заборонено заходити в літаки з будь-якими електронними засобами зв'язку, крім мобільних телефонів.

Іран запровадив заборону на наявність пейджерів і рацій у пасажирів усіх авіарейсів після нещодавніх атак у Лівані та Сирії, під час яких вибухнули пристрої зв’язку. Про це речник організації цивільної авіації Ірану сказав агентству ISNA.

Пейджери, рації та подібні до них девайси не можна брати з собою як у ручній поклажі, так і в багажі.

Пасажирам, як і раніше, дозволено брати на борт мобільні телефони.

Про таку ж заборону повідомила авіакомпанія Emirates. Обмеження поширюються на всі рейси, що вилітають до Дубаї, з Дубаї або летять через нього. У разі виявлення зазначені пристрої будуть конфісковані поліцією. Громадянська авіація Лівану також заборонила рації та пейджери на борту лайнерів.

Як повідомлялося, 17 вересня у Лівані вибухнули пейджери, які бойовики угруповання «Хезболла» використовували для зв’язку.

Слідом за пейджерами, раціями та радіоприймачами почали вибухати ноутбуки, телефони, домофони та навіть сканери для відбитків пальців.

У Лівані назвали кількість жертв внаслідок вибухів пейджерів і рацій.

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