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Иран запретил пейджеры и рации на авиарейсах после взрывов

10:42, 13 октября 2024
Пассажирам запрещено заходить в самолеты с любыми электронными средствами связи, кроме мобильных телефонов.
Иран запретил пейджеры и рации на авиарейсах после взрывов
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Иран ввел запрет на наличие пейджеров и раций у пассажиров всех авиарейсов после недавних атак в Ливане и Сирии, во время которых взорвались устройства связи. Об этом пресс-секретарь организации гражданской авиации Ирана сказал агентству ISNA.

Пейджеры, рации и подобные им аксессуары нельзя брать с собой как в ручной клади, так и в багаже.

Пассажирам по-прежнему разрешено брать на борт мобильные телефоны.

О таком же запрете сообщила авиакомпания Emirates. Ограничения распространяются на все рейсы, вылетающие в Дубай, из Дубая или летящие через него. При обнаружении указанные устройства будут конфискованы полицией.

Гражданская авиация Ливана также запретила рации и пейджеры на борту лайнеров.

Как сообщалось, 17 сентября в Ливане взорвались пейджеры, которые боевики группировки "Хезболла" использовали для связи.

Следом за пейджерами, рациями и радиоприемниками начали взрываться ноутбуки, телефоны, домофоны и даже сканеры для отпечатков пальцев.

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