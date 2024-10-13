Что нужно знать при принятии на работу человека с инвалидностью

Государственная служба Украины по вопросам труда напоминает особенности принятия на работу человека с инвалидностью.
Работодатель при трудоустройстве лиц с инвалидностью должен:
Согласно статье 26 Кодекса законов о труде Украины, испытание не устанавливается при принятии на работу лиц с инвалидностью, направленных на работу в соответствии с рекомендацией медико-социальной экспертизы.
Согласно статье 17 Закона Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", отказ в заключении трудового договора или в продвижении по службе, увольнение по инициативе администрации, перевод лица с инвалидностью на другую работу без его согласия по мотивам инвалидности не допускается, за исключением случаев, когда за заключением медико-социальной экспертизы состояние его здоровья препятствует выполнению профессиональных обязанностей, угрожает здоровью и безопасности труда других лиц, или продолжение трудовой деятельности или изменение ее характера и объема угрожает ухудшению здоровья лиц с инвалидностью.
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