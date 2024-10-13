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Что нужно знать при принятии на работу человека с инвалидностью

10:24, 13 октября 2024
Работодатель при трудоустройстве лиц с инвалидностью должен создать для них условия труда с учетом индивидуальных реабилитационных программ.
Что нужно знать при принятии на работу человека с инвалидностью
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Государственная служба Украины по вопросам труда напоминает особенности принятия на работу человека с инвалидностью.

Работодатель при трудоустройстве лиц с инвалидностью должен:

  • выделить и создать рабочие места для трудоустройства лиц с инвалидностью, включая специальные рабочие места;
  • создать для лиц с инвалидностью условия труда с учетом индивидуальных реабилитационных программ;
  • обеспечить социально-экономические гарантии, предусмотренные действующим законодательством;
  • предоставить Государственной службе занятости информацию, необходимую для организации трудоустройства лиц с инвалидностью;
  • предоставлять отчетность Фонда социальной защиты инвалидов.

Согласно статье 26 Кодекса законов о труде Украины, испытание не устанавливается при принятии на работу лиц с инвалидностью, направленных на работу в соответствии с рекомендацией медико-социальной экспертизы.

Согласно статье 17 Закона Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", отказ в заключении трудового договора или в продвижении по службе, увольнение по инициативе администрации, перевод лица с инвалидностью на другую работу без его согласия по мотивам инвалидности не допускается, за исключением случаев, когда за заключением медико-социальной экспертизы состояние его здоровья препятствует выполнению профессиональных обязанностей, угрожает здоровью и безопасности труда других лиц, или продолжение трудовой деятельности или изменение ее характера и объема угрожает ухудшению здоровья лиц с инвалидностью.

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