На Прикарпатье коммунальное предприятие устроило свалку отходов возле реки

Загрязнение земель нанесло ущерб окружающей среде на более полумиллиона гривен.

В Ивано-Франковской области на основании жалоб местных жителей на вонь в центре Верховины объявили подозрение начальнику коммунального предприятия - депутату VIII созыва Верховинского сельсовета по факту загрязнения земель. Об этом сообщает областная прокуратура.

Граждане жаловались на ужасную вонь в центре поселка и возле их домов, а также на попадание во время дождя в реку Черный Черемош ядовитых веществ из сточных вод образовавшейся свалки.

По данным следствия, на территории местного коммунального предприятия производилась сортировка мусора. Это привело к загрязнению земельного участка вредными веществами.

По оценкам экспертов, окружающей природной среде нанесен ущерб на более полумиллиона гривен.

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