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В какой срок налоговая направляет требование об уплате долга плательщику ЕСВ

09:46, 13 октября 2024
Налоговики напоминают, что уплатить налоговый долг нужно не позднее 10 календарных дней с даты получения налогового требования.
В какой срок налоговая направляет требование об уплате долга плательщику ЕСВ
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Налоговая служба в Ивано-Франковской области объясняет, в какой срок ГНС направляет требование об уплате долга плательщику единого взноса

Отмечается, что согласно п. 3 разд. VI Инструкции о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденной приказом Минфина от 20.04.2015 №449, контролирующие органы направляют (вручают) плательщикам требование об уплате долга (недоимки), если:

  • данные документальных проверок свидетельствуют о доначислении сумм единого взноса контролирующими органами;
  • плательщик имеет на конец календарного месяца недоимку по уплате единого взноса;
  • плательщик имеет на конец календарного месяца долги по уплате финансовых санкций.

В случае, предусмотренном абзацем вторым п. 3 разд. VI Инструкции №449, требование об уплате долга (недоимки) принимается соответствующим налоговым органом в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем ​​вручения плательщику акта проверки, а при наличии возражений плательщика ЕВ к акту проверки - принимается с учетом вывода о результатах рассмотрения возражений в акт проверки.

Налоговый орган направляет (вручает) требование об уплате долга (недоимки) плательщику единого взноса в течение трех рабочих дней со дня его вынесения.

В случаях, предусмотренных абзацами третьим и/или четвертым п. 3 разд. VI Инструкции №449, требование об уплате долга (недоимки) направляется (вручается) плательщикам, указанным в п. 1 ст. 4 Закона Украины от 08.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», в течение 20 рабочих дней, следующих за календарным месяцем, в котором возникла, выросла или частично уменьшилась сумма недоимки по уплате единого взноса (задолженность по уплате финансовых санкций).

Под частичным уменьшением суммы недоимки по уплате ЕВ (задолженности по уплате финансовых санкций) для целей настоящего пункта считается уменьшение общей суммы долга (недоимки) по ЕВ, включающей начисленные и неуплаченные суммы ЕВ (финансовых санкций) за последний календарный месяц, в котором произошло такое уменьшение.

Требование об уплате долга (недоимки) формируется на основании данных информационно-коммуникационных систем ГНС на сумму долга, превышающую 10 гривен.

В течение 10 календарных дней со дня получения требования об уплате долга (недоимки) плательщик обязан уплатить указанные в п. 1 требования суммы недоимки, штрафов и пени – п. 5 разд. VI Инструкции №449.

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