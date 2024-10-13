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В який термін податкова надсилає вимогу про сплату боргу платнику ЄСВ

09:46, 13 жовтня 2024
Податківці нагадують, що сплатити податковий борг потрібно не пізніше 10 календарних днів з дати отримання податкової вимоги.
В який термін податкова надсилає вимогу про сплату боргу платнику ЄСВ
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Податкова служба в Івано-Франківській області пояснює, в який термін ДПС надсилає вимогу про сплату боргу платнику єдиного внеску

Зазначається, що відповідно до п. 3 розд. VІ Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 №449, контролюючі органи надсилають (вручають) платникам вимогу про сплату боргу (недоїмки), якщо: 

  • дані документальних перевірок свідчать про донарахування сум єдиного внеску контролюючими органами; 
  • платник має на кінець календарного місяця недоїмку зі сплати єдиного внеску; 
  • платник має на кінець календарного місяця борги зі сплати фінансових санкцій.

У випадку, передбаченому абзацом другим п. 3 розд. VІ Інструкції №449, вимога про сплату боргу (недоїмки) приймається відповідним податковим органом протягом 15 робочих днів з дня, що настає за днем вручення платнику акта перевірки, а за наявності заперечень платника ЄВ до акта перевірки - приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки. 

Податковий орган надсилає (вручає) вимогу про сплату боргу (недоїмки) платнику єдиного внеску протягом трьох робочих днів з дня її винесення.

У випадках, передбачених абзацами третім та/або четвертим п. 3 розд. VІ Інструкції №449, вимога про сплату боргу (недоїмки) надсилається (вручається)  платникам, зазначеним у п. 1 ст. 4 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», протягом 20 робочих днів, що настають за календарним місяцем, у якому виникла, зросла або частково зменшилась сума недоїмки зі сплати єдиного внеску (заборгованість зі сплати фінансових санкцій).

Під частковим зменшенням суми недоїмки зі сплати ЄВ (заборгованості зі сплати фінансових санкцій) для цілей цього пункту вважається зменшення загальної суми боргу (недоїмки) з ЄВ, яка включає нараховані та несплачені суми ЄВ (фінансових санкцій) за останній календарний місяць, в якому відбулось таке зменшення.

Вимога про сплату боргу (недоїмки) формується на підставі даних інформаційно-комунікаційних систем ДПС на суму боргу, що перевищує 10 гривень.

Протягом 10 календарних днів із дня одержання вимоги про сплату боргу (недоїмки) платник зобов’язаний сплатити зазначені у п. 1 вимоги суми недоїмки, штрафів та пені – п. 5 розд. VІ Інструкції №449.

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