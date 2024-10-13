Невідомий влаштував стрілянину біля університету в США — є загиблий та поранені

У США в кампусі Університету штату Теннессі (TSU) в Нешвіллі невідомий чоловік здійснив стрілянину. Внаслідок інциденту одна людина загинула, а десять — отримали поранення. Про це повідомляє The Hill.

За даними правоохоронців, інцидент стався на розі Джефферсон-стріт і 27-й авеню N. близько 17:00 за місцевим часом (близько опівночі 13 жовтня за Києвом). Після цього в університеті заявили про стрілянину в районі кампусу.

Точних даних, хто саме відкрив вогонь по людях, наразі немає. У поліції заявили, що "щонайменше один із поранених підозрюється в причетності до стрілянини".

Правоохоронці також зазначили, що місце інциденту охороняється, а всі постраждалі перебувають у лікарнях району.

Трагедія сталася під час зустрічі випускників університету в околицях кампусу.

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