Неизвестный устроил стрельбу возле университета в США —есть погибший и раненые

10 человек получили ранения в результате стрельбы.

В США в кампусе Университета штата Теннесси (TSU) в Нэшвилле неизвестный мужчина совершил стрельбу. В результате инцидента один человек погиб, а десять получили ранения. Об этом сообщает The Hill.

По данным правоохранителей, инцидент произошел на углу Джефферсон-стрит и 27-й авеню N. около 17:00 по местному времени (около полуночи 13 октября по Киеву). После этого в университете заявили о стрельбе в районе кампуса.

Точных данных, кто открыл огонь по людям, пока нет. В полиции заявили, что "по меньшей мере, один из раненых подозревается в причастности к стрельбе".

Правоохранители также отметили, что место инцидента охраняется, а все пострадавшие находятся в больницах района.

Трагедия произошла во время встречи выпускников университета в окрестностях кампуса.

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