При каких условиях прекращается выплата пенсии в Украине

В Украине могут прекратить выплату пенсий в случае неполучения выплат в течение шести месяцев подряд.

Пенсионный фонд напоминает условия прекращения и возобновления выплаты пенсии.

Выплата пенсии может быть прекращена по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда.

Основания для прекращения пенсионных выплат:

если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено международным договором Украины;

по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;

в случае смерти пенсионера, признание его безвестно отсутствующим или оглашение умершим в установленном законом порядке;

в случае предоставления пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах»;

при неполучении назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;

в случае непрохождения физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством;

в других случаях, предусмотренных законом (непризнание пенсионера лицом с инвалидностью, трудоустройство лица, получающего пенсию за выслугу лет, на работу по должности, дающей право на такую ​​пенсию, истечение срока обучения детей, получающих пенсию в случае потери кормильца).

Возобновление выплаты пенсии производится по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления ее выплаты. Выплата пенсии возобновляется при личном обращении пенсионера в любой сервисный центр Пенсионного фонда на территории Украины, с предъявлением документов, удостоверяющих личность, и представлением соответствующего заявления.

В то же время для граждан, проживающих за границей, в период действия военного положения в Украине и в течение трех последующих месяцев после месяца, в котором он будет прекращен или отменен, предусмотрена возможность отправлять заявление о возобновлении пенсии и необходимые для этого документы по почте.

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