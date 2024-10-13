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На Волыни директор компании «не доплатил» налогов почти на 7 миллионов гривен

08:49, 13 октября 2024
Руководитель общества по оптовой торговле товарами не в полной мере отразил доходы в налоговой декларации.
На Волыни директор компании «не доплатил» налогов почти на 7 миллионов гривен
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Директор одного из волынских обществ, занимающегося оптовой торговлей хозяйственными товарами, уклонился от уплаты налогов на сумму более 6,8 миллиона гривен. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

Расследование установлено, что руководитель общества по оптовой торговле товарами не в полной мере отразил доходы в налоговой декларации по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость.

Таким образом, уклонился от уплаты почти 7 млн ​​грн налогов.

В ходе досудебного расследования предприятие полностью возместило причиненный государству ущерб.

Пока материалы уголовного производства направлены в суд для принятия решения.

Детективы БЭБ в Волынской области уже обеспечили возмещение свыше 6,8 млн грн нанесенного бюджету ущерба компанией.

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