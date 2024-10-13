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На Волині директор компанії «не доплатив» податків на майже 7 мільйонів гривень

08:49, 13 жовтня 2024
Керівник товариства з оптової торгівлі товарами не в повній мірі відобразив доходи у податковій декларації.
На Волині директор компанії «не доплатив» податків на майже 7 мільйонів гривень
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Директор одного із волинських товариств, яке займається оптовою торгівлею господарськими товарами, ухилився від сплати податків на суму понад 6,8 мільйонів гривень. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура. 

Розслідування встановлено, що керівник товариства з оптової торгівлі товарами не в повній мірі відобразив доходи у податковій декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість.

У такий спосіб від ухилився від сплати майже 7 млн грн податків.

У ході досудового розслідування підприємство повністю відшкодувало завдану державі шкоду.

Наразі матеріали кримінального провадження скеровано до суду для прийняття рішення. 

Детективи БЕБ у Волинській області вже забезпечили відшкодування понад 6,8 млн грн завданих бюджету збитків компанією.

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