У Мін’юсті пояснили, як укладається договір дарування

Договір дарування від імені дарувальника може укласти і його представник, дарувальник не має права вимагати від обдаровуваного зустрічних дій.

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції пояснює, які особливості укладення договору дарування.

Договір дарування – це домовленість сторін, за якою одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність згідно з ч. 1 ст. 717 ЦКУ.

Важливо, що договір дарування завжди є безоплатним.

Дарувальник (той, хто дарує) не має права вимагати від обдаровуваного зустрічних дій за свій дарунок. Він не отримує ніякої матеріальної вигоди. Договір, що встановлює обов'язок обдаровуваного вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового або немайнового характеру, не є договором дарування (ч. 2 ст. 717 ЦКУ).

Як і де оформити договір дарування?

Відповідно до ч. 2 ст. 719 ЦКУ договір дарування нерухомої речі укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Законодавством також передбачено обов'язкову державну реєстрацію права власності набутого за договором нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Для укладення договору дарування слід звернутися до державного або приватного нотаріуса:

за місцезнаходженням нерухомого майна (квартири, будинку, земельної ділянки тощо);

за місцезнаходженням юридичної особи або зареєстрованим місцем проживання фізичної особи однієї зі сторін договору (дарувальника чи обдаровуваного).

Договір дарування від імені дарувальника (власника майна) може укласти і його представник. Для цього дарувальник має надати своєму представнику довіреність, яка має бути нотаріально посвідченою. За наявності такого документа будь-яка зазначена у ньому повірена особа може представляти інтереси дарувальника у нотаріуса при укладанні договору дарування та його підписанні.

Проте слід наголосити, що у такій довіреності має бути чітко зазначене прізвище, ім’я та по батькові обдаровуваної особи.

Варто зазначити, що договір дарування спільного сумісного майна подружжя, укладений без згоди іншого з подружжя, є недійсним.

Якщо дарувальник є власником лише частини будинку, квартири, які перебувають у спільній частковій власності кількох осіб, то на укладення договору дарування однієї частки згода інших співвласників для посвідчення такого правочину не потрібна.

При укладанні договору дарування сторони мають усвідомлювати, що відповідно до ч. 2 ст. 177 СКУ батьки (усиновлювачі) або опікун малолітньої дитини не мають права без дозволу органу опіки та піклування вчиняти правочини щодо об’єкта житлової нерухомості та/або земельної ділянки, на якій розміщений такий об’єкт, власником або користувачем яких є малолітня дитина.

Водночас згідно з частиною третьою цієї статті батьки мають право дати згоду на вчинення неповнолітньою дитиною правочинів, передбачених частиною другою цієї статті, лише з дозволу органу опіки та піклування.

Статтею 720 ЦКУ встановлено, що батьки (усиновлювачі), опікуни не мають права дарувати майно дітей, підопічних.

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