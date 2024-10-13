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На Прикарпатті комунальне підприємство влаштувало звалище відходів біля річки

10:05, 13 жовтня 2024
Забруднення земель спричинило шкоду навколишньому середовищу на понад пів мільйона гривень.
На Прикарпатті комунальне підприємство влаштувало звалище відходів біля річки
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На Івано-Франківщині на підставі скарг місцевих жителів на сморід у центрі Верховини оголосили підозру начальнику комунального підприємства - депутату VІІІ скликання Верховинської селищної ради за фактом забруднення земель. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Громадяни скаржилися на жахливий сморід у центрі селища та біля їхніх домівок, а також на потрапляння під час дощу в річку Чорний Черемош отруйних речовин зі стічних вод утвореного сміттєзвалища.

За даними слідства, на території місцевого комунального підприємства здійснювалося сортування сміття. Це спричинило забруднення земельної ділянки шкідливими речовинами.

За оцінками експертів, навколишньому природному середовищу завдано шкоду на понад пів мільйона гривень.

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