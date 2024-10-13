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Що потрібно знати при прийнятті на роботу людини з інвалідністю

10:24, 13 жовтня 2024
Роботодавець при працевлаштуванні осіб з інвалідністю має створити для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації.
Що потрібно знати при прийнятті на роботу людини з інвалідністю
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Державна служба України з питань праці нагадує особливості прийняття на роботу людини з інвалідністю.

Роботодавець при працевлаштуванні осіб з інвалідністю має:

  • виділити та створити робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, у тому числі спеціальні робочі місця;
  • створити для осіб з інвалідністю умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації;
  • забезпечити соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством;
  • надати Державній службі зайнятості інформацію, необхідну для організації працевлаштування осіб з інвалідністю;
  • надавати звітність до Фонду соціального захисту інвалідів.

Згідно з статтею 26 Кодексу законів про працю України випробування не встановлюється при прийнятті на роботу осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи.

Згідно зі статтею 17 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення особи з інвалідністю на іншу роботу без її згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан його здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров’я осіб з інвалідністю.

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