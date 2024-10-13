Пенсионерам напомнили, как онлайн оформить справку о доходах или размере пенсии

Главное управление Пенсионного фонда в Донецкой области рассказывает, как пенсионеру получить справку о доходах/размере пенсии онлайн.
На сайте электронных услуг ПФУ есть возможность заказать электронные справки, подтвержденные QR-кодом и являющиеся аналогом бумажного документа, подписанного ответственным лицом в органах Фонда.
Справка о доходах пенсионера может понадобиться для:
Чтобы оформить такую справку на вебпортале е-услуг ПФУ, необходимо:
Статус обработки запроса и ответ на него см. в разделе «Мои обращения».
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