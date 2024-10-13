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Пенсионерам напомнили, как онлайн оформить справку о доходах или размере пенсии

12:12, 13 октября 2024
Чтобы оформить такую ​​справку на сайте е-услуг ПФУ, необходимо авторизироваться в личном кабинете.
Пенсионерам напомнили, как онлайн оформить справку о доходах или размере пенсии
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Главное управление Пенсионного фонда в Донецкой области рассказывает, как пенсионеру получить справку о доходах/размере пенсии онлайн.

На сайте электронных услуг ПФУ есть возможность заказать электронные справки, подтвержденные QR-кодом и являющиеся аналогом бумажного документа, подписанного ответственным лицом в органах Фонда.

Справка о доходах пенсионера может понадобиться для:

  • оформления субсидии;
  • выезда за границу или перевод за границу пенсионных выплат и т.п.

Чтобы оформить такую ​​справку на вебпортале е-услуг ПФУ, необходимо:

  • авторизироваться в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), банковской карты (BankID) или через Дию.
  • нажать в левом боковом меню "Запрос на получение электронных документов" и выбрать пункт "Справка о доходах пенсионера";
  • заполнить все обязательные поля формы запроса, обозначенные звездочкой;
  • указать период, за который нужно сформировать доходы в справке;
  • дать согласие на обработку персональных данных и нажать «Отправить в ПФУ».

Статус обработки запроса и ответ на него см. в разделе «Мои обращения».

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