Пенсионерам напомнили, как онлайн оформить справку о доходах или размере пенсии

Чтобы оформить такую ​​справку на сайте е-услуг ПФУ, необходимо авторизироваться в личном кабинете.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда в Донецкой области рассказывает, как пенсионеру получить справку о доходах/размере пенсии онлайн.

На сайте электронных услуг ПФУ есть возможность заказать электронные справки, подтвержденные QR-кодом и являющиеся аналогом бумажного документа, подписанного ответственным лицом в органах Фонда.

Справка о доходах пенсионера может понадобиться для:

оформления субсидии;

выезда за границу или перевод за границу пенсионных выплат и т.п.

Чтобы оформить такую ​​справку на вебпортале е-услуг ПФУ, необходимо:

авторизироваться в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), банковской карты (BankID) или через Дию.

нажать в левом боковом меню "Запрос на получение электронных документов" и выбрать пункт "Справка о доходах пенсионера";

заполнить все обязательные поля формы запроса, обозначенные звездочкой;

указать период, за который нужно сформировать доходы в справке;

дать согласие на обработку персональных данных и нажать «Отправить в ПФУ».

Статус обработки запроса и ответ на него см. в разделе «Мои обращения».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.