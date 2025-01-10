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На Львівщині солдат через суд зобов’язав частину звільнити його зі служби у зв’язку із доглядом за матір’ю, яка має інвалідність

14:05, 10 січня 2025
Чоловік стверджує, що попри його 22-річний вік, заяву не прийняли, скерували його на ВЛК та мобілізували на військову службу.
На Львівщині солдат через суд зобов’язав частину звільнити його зі служби у зв’язку із доглядом за матір’ю, яка має інвалідність
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На Львівщині мобілізований солдат визнав протиправною відмову військової частини звільнити його зі служби за сімейними обставинами – для догляду за матір’ю із другою групою інвалідності. Рішення у справі №380/22982/24 оприлюднив Львівський окружний адміністративний суд.

У матеріалах справи вказується, що у липні 2024 року позивач звернувся до ТЦК, щоб отримати відстрочку від призову під час мобілізації на підставі догляду за матір’ю із другою групою інвалідності.

Чоловік стверджує, що попри його 22-річний вік, заяву не прийняли, скерували його на ВЛК та мобілізували на військову службу. Після мобілізації він двічі звертався до начальника із заявою про звільнення зі служби, але отримував відмови.

Представник військової частини заперечив проти задоволення позову та заявив, що копія довідки ЛКК (лікарсько-консультативна комісія) не відповідає затвердженим МОЗ формам медичної облікової документації, а також, що у документах наявна неповна інформація про членів родини.

Суд дослідив усі матеріали справи та аргументи сторін. У матеріалах справи є, зокрема, довідка до акта огляду МСЕК про встановлення другої групи інвалідності матері позивача, рішення ЛКК про потребу у постійному сторонньому догляді, нотаріально засвідчена заява, у якій вказано, що мати позивача хоче, щоб саме він за нею доглядав. Суд вважає, що долучене заключення ЛКК є належним доказом.

Так, суд визнав протиправною відмову військової частини у задоволенні рапорту позивача на звільнення зі служби за сімейними обставинами. Командування має повторно розглянути подані документи з врахуванням висновків суду про те, що позивач має законні підстави для звільнення зі служби. Рішення ще можна оскаржити.

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