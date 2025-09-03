Практика судів
У Миколаєві суд обрав запобіжний захід водієві маршрутки, який спричинив смертельну ДТП

16:32, 3 вересня 2025
Внаслідок ДТП загинуло троє осіб, зокрема, 17-річна дівчина.
Центральний районний суд міста Миколаєва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави для 46-річного водія маршрутного автобуса, підозрюваного у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинуло троє осіб. Суд частково задовольнив клопотання прокуратури, врахувавши визнання вини підозрюваним та обставини трагедії. Про це повідомила прес-служба Центрального районного суду м. Миколаєва.

Суть справи

46-річний мешканець Дніпра, керуючи автомобілем «Volkswagen Crafter», виконував маршрутне перевезення з Дніпра до Одеси. На зворотному шляху, неподалік села Новодмитрівка Баштанського району, на дорозі Н-11 у напрямку Казанки, він не впорався з керуванням, виїхав на ліве узбіччя, де зіткнувся зі шлагбаумом, а потім із приміщенням посту чергового на залізничному переїзді. Унаслідок ДТП загинули троє осіб: 17-річна дівчина, 66-річна жінка та чоловік 1955 року народження. Водія підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).

Позиції сторін

Прокурор у судовому засіданні наполягав на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, аргументуючи це тяжкістю злочину та необхідністю запобігти можливим ризикам. Підозрюваний визнав свою вину, пояснивши, що під час руху в нього заклинило кермову колонку. Він намагався вимкнути та увімкнути запалювання, але не зміг уникнути аварії. Захисник підозрюваного просив відмовити в задоволенні клопотання, стверджуючи, що ризики, на які посилається прокуратура, не доведені.

Що вирішив суд

Слідчий суддя Центрального районного суду міста Миколаєва розглянув клопотання прокуратури та частково його задовольнив. До підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 454 240 гривень. Рішення врахувало визнання вини водієм, обставини ДТП та тяжкість наслідків, а також необхідність забезпечення належного розслідування справи.

суд ДТП Миколаїв транспорт

