В Николаеве суд избрал меру пресечения водителю маршрутки, который стал виновником смертельного ДТП

В результате ДТП погибли три человека, в том числе 17-летняя девушка.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центральный районный суд города Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога для 46-летнего водителя маршрутного автобуса, подозреваемого в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли три человека. Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, учитывая признание вины подозреваемым и обстоятельства трагедии. Об этом сообщила пресс-служба Центрального районного суда г. Николаева.

Суть дела

46-летний житель Днепра, управляя автомобилем «Volkswagen Crafter», выполнял маршрутные перевозки из Днепра в Одессу. На обратном пути, недалеко от села Новодмитровка Баштанского района, на дороге Н-11 в направлении Казанки, он не справился с управлением, выехал на левую обочину, где столкнулся со шлагбаумом, а затем с помещением поста дежурного на железнодорожном переезде. В результате ДТП погибли три человека: 17-летняя девушка, 66-летняя женщина и мужчина 1955 года рождения. Водителя подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек).

Позиции сторон

Прокурор в судебном заседании настаивал на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога, аргументируя это тяжестью преступления и необходимостью предотвратить возможные риски. Подозреваемый признал свою вину, объяснив, что во время движения у него заклинило рулевую колонку. Он пытался выключить и включить зажигание, но не смог избежать аварии. Защитник подозреваемого просил отказать в удовлетворении ходатайства, утверждая, что риски, на которые ссылается прокуратура, не доказаны.

Что решил суд

Следственный судья Центрального районного суда города Николаева рассмотрел ходатайство прокуратуры и частично его удовлетворил. К подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 454 240 гривен. Решение учитывало признание вины водителем, обстоятельства ДТП и тяжесть последствий, а также необходимость обеспечения надлежащего расследования дела.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.