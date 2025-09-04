Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

«Вистрілив, бо злякався» – у Миколаєві судять чоловіка за напад на перехожого

18:33, 4 вересня 2025
У Миколаєві суд розглянув справу про стрілянину в магазині.
«Вистрілив, бо злякався» – у Миколаєві судять чоловіка за напад на перехожого
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центральний районний суд міста Миколаєва завершив розгляд справи 38-річного місцевого мешканця, обвинуваченого у хуліганстві та незаконному поводженні зі зброєю за ч. 4 ст. 296 та ч. 1 ст. 263 КК України. Обвинувачений визнав провину, пояснивши, що вистрілив у незнайомця через страх, вважаючи, що той дістає зброю. Суд дослідив обставини справи та пішов до нарадчої кімнати для винесення вироку. Про це повідомила прес-служба Центрального районного суду м. Миколаєва.

Суть справи

Подія сталася в одному з магазинів на проспекті Героїв України в Миколаєві. Обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, нецензурно висловлювався до продавців і кинув папір від пачки цигарок на прилавок. Чоловік, який був поруч, зробив йому зауваження, що призвело до конфлікту. Після цього обвинувачений вийшов із магазину, а чоловік пішов за ним. Обвинувачений дістав із речей 9-мм пістолет, перероблений зі стартового шляхом видалення елемента, що перешкоджав вильоту кулі, і здійснив постріл у грудну клітку незнайомця. Потерпілий отримав непроникаюче кульове поранення, класифіковане як легке тілесне ушкодження.

Позиції сторін

Обвинувачений повністю визнав свою провину і не заперечував обставин, викладених в обвинувальному акті. Він пояснив, що того дня був напідпитку, а конфлікт у магазині виник із раніше незнайомим йому чоловіком. Після виходу з магазину він помітив, що той іде за ним і, за його словами, висловлює погрози. Побачивши, що чоловік щось дістає з кишені, обвинувачений злякався, подумавши, що це зброя, і вистрілив із власного пістолета. Після інциденту він пішов додому, але, побачивши патруль поліції, добровільно вийшов до них. Обвинувачений також зазначив, що передав потерпілому гроші як компенсацію за матеріальну та моральну шкоду і просив суд призначити мінімальне покарання.

Прокурор наполягав на визнанні обвинуваченого винним і пропонував призначити покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з випробувальним терміном три роки. Захисник обвинуваченого також просив суд застосувати покарання з випробувальним терміном, посилаючись на каяття обвинуваченого та його готовність компенсувати шкоду. Суд також врахував висновок органу з питань пробації, який указав, що виправлення обвинуваченого можливе без ізоляції від суспільства.

Що вирішив суд

Центральний районний суд міста Миколаєва, під головуванням судді Сергія Медюка, дослідив матеріали справи, включаючи висновок органу з питань пробації, показання обвинуваченого та інші докази. Суд установив, що обвинувачений у стані алкогольного сп’яніння вчинив хуліганські дії та незаконно використав перероблений пістолет, що призвело до легкого тілесного ушкодження потерпілого. Після завершення дебатів, у яких сторони висловили свої позиції щодо покарання, суд видалився до нарадчої кімнати для постановлення вироку. На момент завершення розгляду вирок ще не був оголошений.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Миколаїв

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Психіатричні заклади не зможуть ставити перед судом питання про обмеження дієздатності психічно хворої особи — депутати підтримали законопроект

Верховна Рада підтримала законопроект, яким депутати пропонують позбавити психіатричні заклади права ставити перед судом питання про обмеження дієздатності хворої особи, а також дозволити недієздатним особам та їх адвокатам звільняти опікунів.

Верховна Рада підтримала законопроект про повернення військових з СЗЧ до служби без кримінальної відповідальності

Документ передбачає нові умови звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовців, які самовільно залишили частину або місце служби, але повернулися до 30 серпня.

Перебіг зупинених на час воєнного стану строків позовної давності у Цивільному кодексі відновлено – набув чинності закон

4 вересня набули сили зміни до Цивільного кодексу, якими скасовано зупинку перебігу позовної давності, що була введена на час воєнного стану.

Перевірки грального бізнесу досі не поновлені, а тендер на створення системи онлайн-моніторингу оголошено лише 2 вересня — Данило Гетманцев

Планові та позапланові перевірки грального бізнесу зупинені, а система онлайн-моніторингу досі не створена — у Раді розкритикували Мінцифри та ПлейСіті.

Верховна Рада прийняла постанову про повернення прямих трансляцій засідань парламенту

У постанові йдеться про те, що вона приймається з метою забезпечення прямих трансляцій відкритих засідань Верховної Ради парламентським телеканалом «Рада».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео