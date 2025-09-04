«Вистрілив, бо злякався» – у Миколаєві судять чоловіка за напад на перехожого

У Миколаєві суд розглянув справу про стрілянину в магазині.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центральний районний суд міста Миколаєва завершив розгляд справи 38-річного місцевого мешканця, обвинуваченого у хуліганстві та незаконному поводженні зі зброєю за ч. 4 ст. 296 та ч. 1 ст. 263 КК України. Обвинувачений визнав провину, пояснивши, що вистрілив у незнайомця через страх, вважаючи, що той дістає зброю. Суд дослідив обставини справи та пішов до нарадчої кімнати для винесення вироку. Про це повідомила прес-служба Центрального районного суду м. Миколаєва.

Суть справи

Подія сталася в одному з магазинів на проспекті Героїв України в Миколаєві. Обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, нецензурно висловлювався до продавців і кинув папір від пачки цигарок на прилавок. Чоловік, який був поруч, зробив йому зауваження, що призвело до конфлікту. Після цього обвинувачений вийшов із магазину, а чоловік пішов за ним. Обвинувачений дістав із речей 9-мм пістолет, перероблений зі стартового шляхом видалення елемента, що перешкоджав вильоту кулі, і здійснив постріл у грудну клітку незнайомця. Потерпілий отримав непроникаюче кульове поранення, класифіковане як легке тілесне ушкодження.

Позиції сторін

Обвинувачений повністю визнав свою провину і не заперечував обставин, викладених в обвинувальному акті. Він пояснив, що того дня був напідпитку, а конфлікт у магазині виник із раніше незнайомим йому чоловіком. Після виходу з магазину він помітив, що той іде за ним і, за його словами, висловлює погрози. Побачивши, що чоловік щось дістає з кишені, обвинувачений злякався, подумавши, що це зброя, і вистрілив із власного пістолета. Після інциденту він пішов додому, але, побачивши патруль поліції, добровільно вийшов до них. Обвинувачений також зазначив, що передав потерпілому гроші як компенсацію за матеріальну та моральну шкоду і просив суд призначити мінімальне покарання.

Прокурор наполягав на визнанні обвинуваченого винним і пропонував призначити покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з випробувальним терміном три роки. Захисник обвинуваченого також просив суд застосувати покарання з випробувальним терміном, посилаючись на каяття обвинуваченого та його готовність компенсувати шкоду. Суд також врахував висновок органу з питань пробації, який указав, що виправлення обвинуваченого можливе без ізоляції від суспільства.

Що вирішив суд

Центральний районний суд міста Миколаєва, під головуванням судді Сергія Медюка, дослідив матеріали справи, включаючи висновок органу з питань пробації, показання обвинуваченого та інші докази. Суд установив, що обвинувачений у стані алкогольного сп’яніння вчинив хуліганські дії та незаконно використав перероблений пістолет, що призвело до легкого тілесного ушкодження потерпілого. Після завершення дебатів, у яких сторони висловили свої позиції щодо покарання, суд видалився до нарадчої кімнати для постановлення вироку. На момент завершення розгляду вирок ще не був оголошений.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.