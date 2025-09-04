Практика судов
«Выстрелил, потому что испугался» – в Николаеве судят мужчину за нападение на прохожего

18:33, 4 сентября 2025
В Николаеве суд рассмотрел дело о стрельбе в магазине.
«Выстрелил, потому что испугался» – в Николаеве судят мужчину за нападение на прохожего
Центральный районный суд города Николаева завершил рассмотрение дела 38-летнего местного жителя, обвиняемого в хулиганстве и незаконном обращении с оружием по ч. 4 ст. 296 и ч. 1 ст. 263 УК Украины. Обвиняемый признал вину, объяснив, что выстрелил в незнакомца из-за страха, считая, что тот достает оружие. Суд исследовал обстоятельства дела и удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Об этом сообщила пресс-служба Центрального районного суда г. Николаева.

Суть дела

Инцидент произошел в одном из магазинов на проспекте Героев Украины в Николаеве. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался в адрес продавцов и бросил бумагу от пачки сигарет на прилавок. Мужчина, который был рядом, сделал ему замечание, что привело к конфликту. После этого обвиняемый вышел из магазина, а мужчина пошел за ним. Обвиняемый достал из вещей 9-мм пистолет, переделанный из стартового путем удаления элемента, препятствовавшего вылету пули, и произвел выстрел в грудную клетку незнакомца. Потерпевший получил непроникающее пулевое ранение, классифицированное как легкое телесное повреждение.

Позиции сторон

Обвиняемый полностью признал свою вину и не отрицал обстоятельств, изложенных в обвинительном акте. Он объяснил, что в тот день был пьян, а конфликт в магазине возник с ранее незнакомым ему мужчиной. После выхода из магазина он заметил, что тот идет за ним и, по его словам, высказывает угрозы. Увидев, что мужчина что-то достает из кармана, обвиняемый испугался, подумав, что это оружие, и выстрелил из собственного пистолета. После инцидента он пошел домой, но, увидев патруль полиции, добровольно вышел к ним. Обвиняемый также отметил, что передал потерпевшему деньги в качестве компенсации за материальный и моральный ущерб и просил суд назначить минимальное наказание.

Прокурор настаивал на признании обвиняемого виновным и предлагал назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком три года. Защитник обвиняемого также просил суд применить наказание с испытательным сроком, ссылаясь на раскаяние обвиняемого и его готовность компенсировать ущерб. Суд также учел заключение органа по вопросам пробации, который указал, что исправление обвиняемого возможно без изоляции от общества.

Что решил суд

Центральный районный суд города Николаева под председательством судьи Сергея Медюка исследовал материалы дела, включая заключение органа по вопросам пробации, показания обвиняемого и другие доказательства. Суд установил, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения совершил хулиганские действия и незаконно использовал переделанный пистолет, что привело к легкому телесному повреждению потерпевшего. После завершения прений, в которых стороны высказали свои позиции относительно наказания, суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. На момент завершения рассмотрения приговор еще не был оглашен.

