На Сумщині неповнолітню оштрафували за порушення правил ПДР під час керування мотоциклом

Неповнолітня з Тростянця потрапила в аварію без прав — суд призначив штраф.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тростянецький районний суд Сумської області притягнув до адміністративної відповідальності 17-річну мешканку Тростянця за керування незареєстрованим мотоциклом без водійського посвідчення, що призвело до ДТП. Суд наклав на неї штраф у розмірі 3400 гривень та зобов’язав сплатити судовий збір у сумі 605,60 гривень, підкресливши небезпеку таких дій для безпеки дорожнього руху.

Суть справи

3 вересня 2025 року Тростянецький районний суд Сумської області розглянув справу про адміністративні правопорушення, вчинені 17-річною дівчиною. Її звинуватили за ч. 6 ст. 121, ч. 2 ст. 126 та ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Суд установив, що неповнолітня керувала мотоциклом без державного номерного знаку, який не був зареєстрований у встановленому законом порядку. Крім того, вона не мала посвідчення водія відповідної категорії, не була уважною за кермом, не вибрала безпечної швидкості руху та не стежила за дорожньою обстановкою. Це призвело до наїзду на бордюр і падіння з мотоцикла, внаслідок чого дівчина отримала травми та тривалий час перебувала на лікуванні. ДТП також становила потенційну небезпеку для інших учасників дорожнього руху.

Позиції сторін

Матеріали справи не містять детальних пояснень позиції неповнолітньої правопорушниці, оскільки її явка до суду не була обов’язковою відповідно до норм КУпАП. Сторона обвинувачення, представлена правоохоронними органами, наголосила на суттєвих порушеннях Правил дорожнього руху, зокрема керуванні незареєстрованим транспортним засобом без водійського посвідчення та спричиненні ДТП через неуважність і недотримання безпечної швидкості. Такі дії, за висновками правоохоронців, створюють загрозу безпеці на дорогах.

Що вирішив суд

Тростянецький районний суд Сумської області визнав 17-річну мешканку Тростянця винною у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 6 ст. 121 (керування незареєстрованим транспортним засобом), ч. 2 ст. 126 (керування без посвідчення водія) та ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило ДТП). Суд призначив їй адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3400 гривень, а також зобов’язав сплатити судовий збір у сумі 605,60 гривень. Суд підкреслив, що особи віком від 16 до 18 років несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах за порушення, передбачені статтями 121–127 КУпАП, включаючи керування без документів, порушення правил безпеки та спричинення ДТП.

Суд також зазначив, що використання незареєстрованого мотоцикла без відповідного посвідчення водія становить серйозне порушення, яке може призвести до небезпечних ситуацій на дорозі. Текст судового рішення доступний у Єдиному державному реєстрі судових рішень за номером справи 588/1151/25.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.