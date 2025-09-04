Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Сумской области несовершеннолетнюю оштрафовали за нарушение правил ПДД при управлении мотоциклом

20:28, 4 сентября 2025
Несовершеннолетняя из Тростянца попала в аварию без прав — суд назначил штраф.
В Сумской области несовершеннолетнюю оштрафовали за нарушение правил ПДД при управлении мотоциклом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Тростянецкий районный суд Сумской области привлек к административной ответственности 17-летнюю жительницу Тростянца за управление незарегистрированным мотоциклом без водительского удостоверения, что привело к ДТП. Суд наложил на нее штраф в размере 3400 гривен и обязал уплатить судебный сбор в сумме 605,60 гривен, подчеркнув опасность таких действий для безопасности дорожного движения.

Суть дела

3 сентября 2025 года Тростянецкий районный суд Сумской области рассмотрел дело об административных правонарушениях, совершенных 17-летней девушкой. Ее обвинили по ч. 6 ст. 121, ч. 2 ст. 126 и ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Суд установил, что несовершеннолетняя управляла мотоциклом без государственного номерного знака, который не был зарегистрирован в установленном законом порядке. Кроме того, она не имела водительского удостоверения соответствующей категории, не была внимательной за рулем, не выбрала безопасную скорость движения и не следила за дорожной обстановкой. Это привело к наезду на бордюр и падению с мотоцикла, в результате чего девушка получила травмы и длительное время находилась на лечении. ДТП также представляло потенциальную опасность для других участников дорожного движения.

Позиции сторон

Материалы дела не содержат подробных объяснений позиции несовершеннолетней правонарушительницы, поскольку ее явка в суд не была обязательной в соответствии с нормами КУоАП. Сторона обвинения, представленная правоохранительными органами, подчеркнула существенные нарушения Правил дорожного движения, в частности управление незарегистрированным транспортным средством без водительского удостоверения и причинение ДТП из-за невнимательности и несоблюдения безопасной скорости. Такие действия, по заключению правоохранителей, создают угрозу безопасности на дорогах.

Что решил суд

Тростянецкий районный суд Сумской области признал 17-летнюю жительницу Тростянца виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 6 ст. 121 (управление незарегистрированным транспортным средством), ч. 2 ст. 126 (управление без водительского удостоверения) и ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП). Суд назначил ей административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен, а также обязал уплатить судебный сбор в сумме 605,60 гривен. Суд подчеркнул, что лица в возрасте от 16 до 18 лет несут административную ответственность на общих основаниях за нарушения, предусмотренные статьями 121–127 КУоАП, включая управление без документов, нарушение правил безопасности и причинение ДТП.

Суд также отметил, что использование незарегистрированного мотоцикла без соответствующего водительского удостоверения является серьезным нарушением, которое может привести к опасным ситуациям на дороге. Текст судебного решения доступен в Едином государственном реестре судебных решений под номером дела 588/1151/25.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ПДД Сумы штраф / штрафы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — депутаты поддержали законопроект

Верховная Рада поддержала законопроект, которым депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам увольнять опекунов.

Верховная Рада поддержала законопроект о возвращении военных из СЗЧ на службу без уголовной ответственности

Документ предусматривает новые условия освобождения от уголовной ответственности для военнослужащих, которые самовольно оставили часть или место службы, но вернулись до 30 августа.

Течение остановленных на время военного положения сроков исковой давности в Гражданском кодексе возобновлено – вступил в силу закон

4 сентября вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которыми отменена остановка течения исковой давности, которая была введена на время военного состояния.

Проверки игорного бизнеса до сих пор не возобновлены, а тендер на создание системы онлайн-мониторинга объявлен лишь 2 сентября — Даниил Гетманцев

Плановые и внеплановые проверки игорного бизнеса остановлены, а система онлайн-мониторинга до сих пор не создана — в Раде раскритиковали Минцифры и PlayCity.

Верховная Рада приняла постановление о возвращении прямых трансляций заседаний парламента

В постановлении говорится, что оно принимается с целью обеспечения прямых трансляций открытых заседаний Верховной Рады парламентским телеканалом «Рада».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді