В Сумской области несовершеннолетнюю оштрафовали за нарушение правил ПДД при управлении мотоциклом

Несовершеннолетняя из Тростянца попала в аварию без прав — суд назначил штраф.

Тростянецкий районный суд Сумской области привлек к административной ответственности 17-летнюю жительницу Тростянца за управление незарегистрированным мотоциклом без водительского удостоверения, что привело к ДТП. Суд наложил на нее штраф в размере 3400 гривен и обязал уплатить судебный сбор в сумме 605,60 гривен, подчеркнув опасность таких действий для безопасности дорожного движения.

Суть дела

3 сентября 2025 года Тростянецкий районный суд Сумской области рассмотрел дело об административных правонарушениях, совершенных 17-летней девушкой. Ее обвинили по ч. 6 ст. 121, ч. 2 ст. 126 и ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Суд установил, что несовершеннолетняя управляла мотоциклом без государственного номерного знака, который не был зарегистрирован в установленном законом порядке. Кроме того, она не имела водительского удостоверения соответствующей категории, не была внимательной за рулем, не выбрала безопасную скорость движения и не следила за дорожной обстановкой. Это привело к наезду на бордюр и падению с мотоцикла, в результате чего девушка получила травмы и длительное время находилась на лечении. ДТП также представляло потенциальную опасность для других участников дорожного движения.

Позиции сторон

Материалы дела не содержат подробных объяснений позиции несовершеннолетней правонарушительницы, поскольку ее явка в суд не была обязательной в соответствии с нормами КУоАП. Сторона обвинения, представленная правоохранительными органами, подчеркнула существенные нарушения Правил дорожного движения, в частности управление незарегистрированным транспортным средством без водительского удостоверения и причинение ДТП из-за невнимательности и несоблюдения безопасной скорости. Такие действия, по заключению правоохранителей, создают угрозу безопасности на дорогах.

Что решил суд

Тростянецкий районный суд Сумской области признал 17-летнюю жительницу Тростянца виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 6 ст. 121 (управление незарегистрированным транспортным средством), ч. 2 ст. 126 (управление без водительского удостоверения) и ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП). Суд назначил ей административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен, а также обязал уплатить судебный сбор в сумме 605,60 гривен. Суд подчеркнул, что лица в возрасте от 16 до 18 лет несут административную ответственность на общих основаниях за нарушения, предусмотренные статьями 121–127 КУоАП, включая управление без документов, нарушение правил безопасности и причинение ДТП.

Суд также отметил, что использование незарегистрированного мотоцикла без соответствующего водительского удостоверения является серьезным нарушением, которое может привести к опасным ситуациям на дороге. Текст судебного решения доступен в Едином государственном реестре судебных решений под номером дела 588/1151/25.

