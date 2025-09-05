Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд визнав правомірним використання податковими органами даних Системи обліку даних РРО під час перевірок

16:40, 5 вересня 2025
Верховний Суд підтвердив: дані Системи є податковою інформацією та можуть використовуватися для перевірок.
Верховний Суд визнав правомірним використання податковими органами даних Системи обліку даних РРО під час перевірок
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду постановив, що дані Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій (СОД РРО) є податковою інформацією і можуть використовуватися контролюючими органами для встановлення порушень законодавства.

Деталі справи

У справі, що переглядалася, товариство з обмеженою відповідальністю оскаржило податкове повідомлення-рішення, яким Головне управління ДПС у Запорізькій області застосувало штраф за порушення пунктів 1, 2 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» внаслідок здійснення розрахункових операцій без застосування РРО — як у разі продажу товарів за готівку, так і через платіжні термінали, а також шляхом реалізації алкогольної продукції без зазначення реквізитів акцизних марок у фіскальних чеках.

Позивач вважав, що фактична перевірка була проведена безпідставно, оскільки висновки базувалися виключно на даних СОД РРО, які не є належним доказом, і що перевірка охоплювала попередні періоди, які виходить за межі предмета фактичної перевірки.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили в задоволенні позову, визнавши правомірність дій податкового органу та проведення перевірки в межах чинного законодавства.

Рішення Верховного Суду

КАС ВС касаційну скаргу залишив без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Верховний Суд вказав, що дані СОД РРО, які містять електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітів, є податковою інформацією відповідно до пунктів 72.1, 74.1 ПК України та Порядку функціонування Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 5 серпня 2020 року № 477. Ці дані відображають усі розрахункові операції платника, включаючи наявність обов’язкових реквізитів, таких як цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку.

Суд встановив, що порушення, зокрема відсутність у фіскальних чеках реквізитів акцизних марок при реалізації алкогольних напоїв, підтверджено копіями фіскальних чеків, z-звітами та іншими первинними документами. Позивач доказів на спростування цих порушень не надав.

Постанова ВС від 7 серпня 2025 року у справі № 280/6835/23 (провадження № К/990/29546/25).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

 

Верховний Суд судова практика РРО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддям необхідно підвищити розмір суддівської винагороди, тому що інфляція «з’їдає» дохід суддів – Станіслав Кравченко

Питання відповідності розміру суддівської винагороди реаліям сьогодення 12 вересня розгляне Пленум Верховного Суду.

Військових не зможуть звільнити по малозначності за необережне пошкодження військового майна – комітет рекомендував законопроект

Законопроект передбачає, що за військові адміністративні правопорушення не зможуть звільнити по малозначності.

Хто буде відбирати суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його апеляційної інстанції – іноземні експерти та що про них відомо

Більшість іноземних експертів добре відома в Україні, однак до результатів їх діяльності є питання.

Начальник обласного ТЦК буде відповідати за погодження масових заходів у Тернопільській області

За погодження мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів у Тернопільській області буде відповідати начальник обласного ТЦК – обласна держадміністрація.

Судді Личаківського райсуду Львова Юрію Білоусу вручили підозру за фактами хабаря та недекларування майна на 7,5 млн грн

Використовуючи свої зв’язки, суддя забезпечив звільнення свого родича з приміщення ТЦК без прийняття рішення щодо його мобілізації до лав ЗСУ та особисто доставив його до Львова – Офіс Генпрокурора.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді