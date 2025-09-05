Верховний Суд визнав правомірним використання податковими органами даних Системи обліку даних РРО під час перевірок

Верховний Суд підтвердив: дані Системи є податковою інформацією та можуть використовуватися для перевірок.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду постановив, що дані Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій (СОД РРО) є податковою інформацією і можуть використовуватися контролюючими органами для встановлення порушень законодавства.

Деталі справи

У справі, що переглядалася, товариство з обмеженою відповідальністю оскаржило податкове повідомлення-рішення, яким Головне управління ДПС у Запорізькій області застосувало штраф за порушення пунктів 1, 2 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» внаслідок здійснення розрахункових операцій без застосування РРО — як у разі продажу товарів за готівку, так і через платіжні термінали, а також шляхом реалізації алкогольної продукції без зазначення реквізитів акцизних марок у фіскальних чеках.

Позивач вважав, що фактична перевірка була проведена безпідставно, оскільки висновки базувалися виключно на даних СОД РРО, які не є належним доказом, і що перевірка охоплювала попередні періоди, які виходить за межі предмета фактичної перевірки.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили в задоволенні позову, визнавши правомірність дій податкового органу та проведення перевірки в межах чинного законодавства.

Рішення Верховного Суду

КАС ВС касаційну скаргу залишив без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Верховний Суд вказав, що дані СОД РРО, які містять електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітів, є податковою інформацією відповідно до пунктів 72.1, 74.1 ПК України та Порядку функціонування Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 5 серпня 2020 року № 477. Ці дані відображають усі розрахункові операції платника, включаючи наявність обов’язкових реквізитів, таких як цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку.

Суд встановив, що порушення, зокрема відсутність у фіскальних чеках реквізитів акцизних марок при реалізації алкогольних напоїв, підтверджено копіями фіскальних чеків, z-звітами та іншими первинними документами. Позивач доказів на спростування цих порушень не надав.

Постанова ВС від 7 серпня 2025 року у справі № 280/6835/23 (провадження № К/990/29546/25).

