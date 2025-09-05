Верховный Суд признал правомерным использование налоговыми органами данных Системы учета данных РРО во время проверок

Верховный Суд подтвердил, что данные Системы являются налоговой информацией и могут использоваться для проверок.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда постановил, что данные Системы учета данных регистраторов расчетных операций (СОД РРО) являются налоговой информацией и могут использоваться контролирующими органами для установления нарушений законодательства.

Детали дела

В рассматриваемом деле общество с ограниченной ответственностью оспаривало налоговое уведомление-решение, которым Главное управление ГНС в Запорожской области применило штраф за нарушение пунктов 1, 2 ст. 3 Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» вследствие осуществления расчетных операций без применения РРО — как при продаже товаров за наличные, так и через платежные терминалы, а также путем реализации алкогольной продукции без указания реквизитов акцизных марок в фискальных чеках.

Истец считал, что фактическая проверка была проведена безосновательно, поскольку выводы основывались исключительно на данных СОД РРО, которые не являются надлежащим доказательством, и что проверка охватывала предыдущие периоды, выходящие за пределы предмета фактической проверки.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, признав правомерность действий налогового органа и проведение проверки в рамках действующего законодательства.

Решение Верховного Суда

КАС ВС кассационную жалобу оставил без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций – без изменений.

Верховный Суд указал, что данные СОД РРО, содержащие электронные копии расчетных документов и фискальных отчетов, являются налоговой информацией в соответствии с пунктами 72.1, 74.1 НК Украины и Порядком функционирования Системы учета данных регистраторов расчетных операций, утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 5 августа 2020 года № 477. Эти данные отражают все расчетные операции плательщика, включая наличие обязательных реквизитов, таких как цифровое значение штрихового кода акцизной марки.

Суд установил, что нарушения, в частности отсутствие в фискальных чеках реквизитов акцизных марок при реализации алкогольных напитков, подтверждены копиями фискальных чеков, z-отчетами и другими первичными документами. Истец доказательств в опровержение этих нарушений не предоставил.

Постановление ВС от 7 августа 2025 года по делу № 280/6835/23 (производство № К/990/29546/25).

