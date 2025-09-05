Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд признал правомерным использование налоговыми органами данных Системы учета данных РРО во время проверок

16:40, 5 сентября 2025
Верховный Суд подтвердил, что данные Системы являются налоговой информацией и могут использоваться для проверок.
Верховный Суд признал правомерным использование налоговыми органами данных Системы учета данных РРО во время проверок
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда постановил, что данные Системы учета данных регистраторов расчетных операций (СОД РРО) являются налоговой информацией и могут использоваться контролирующими органами для установления нарушений законодательства.

Детали дела
В рассматриваемом деле общество с ограниченной ответственностью оспаривало налоговое уведомление-решение, которым Главное управление ГНС в Запорожской области применило штраф за нарушение пунктов 1, 2 ст. 3 Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» вследствие осуществления расчетных операций без применения РРО — как при продаже товаров за наличные, так и через платежные терминалы, а также путем реализации алкогольной продукции без указания реквизитов акцизных марок в фискальных чеках.

Истец считал, что фактическая проверка была проведена безосновательно, поскольку выводы основывались исключительно на данных СОД РРО, которые не являются надлежащим доказательством, и что проверка охватывала предыдущие периоды, выходящие за пределы предмета фактической проверки.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, признав правомерность действий налогового органа и проведение проверки в рамках действующего законодательства.

Решение Верховного Суда
КАС ВС кассационную жалобу оставил без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций – без изменений.

Верховный Суд указал, что данные СОД РРО, содержащие электронные копии расчетных документов и фискальных отчетов, являются налоговой информацией в соответствии с пунктами 72.1, 74.1 НК Украины и Порядком функционирования Системы учета данных регистраторов расчетных операций, утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 5 августа 2020 года № 477. Эти данные отражают все расчетные операции плательщика, включая наличие обязательных реквизитов, таких как цифровое значение штрихового кода акцизной марки.

Суд установил, что нарушения, в частности отсутствие в фискальных чеках реквизитов акцизных марок при реализации алкогольных напитков, подтверждены копиями фискальных чеков, z-отчетами и другими первичными документами. Истец доказательств в опровержение этих нарушений не предоставил.

Постановление ВС от 7 августа 2025 года по делу № 280/6835/23 (производство № К/990/29546/25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд судебная практика РРО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судьям необходимо повысить размер судейского вознаграждения, потому что инфляция «съедает» доходы судей – Станислав Кравченко

Вопрос соответствия размера судейского вознаграждения реалиям сегодняшнего дня, 12 сентября рассмотрит Пленум Верховного Суда.

Военнослужащих не смогут освободить по малозначительности за неосторожное повреждение военного имущества — комитет рекомендовал законопроект

Законопроект предусматривает, что за военные административные правонарушения не смогут освободить по малозначительности.

Кто будет отбирать судей Специализированного окружного административного суда и его апелляционной инстанции – иностранные эксперты и что о них известно

Большинство иностранных экспертов хорошо известны в Украине, однако к результатам их деятельности есть вопросы.

Начальник областного ТЦК будет отвечать за согласование массовых мероприятий в Тернопольской области

За согласование митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий в Тернопольской области будет отвечать начальник областного ТЦК — областная госадминистрация.

Судье Лычаковского райсуда Львова Юрию Билоусу вручили подозрение по фактам взятки и недекларирования имущества на 7,5 млн грн

Используя свои связи, судья обеспечил освобождение своего родственника из помещения ТЦК без принятия решения о его мобилизации в ряды ВСУ и лично доставил его во Львов — Офис Генпрокурора.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді