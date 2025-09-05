Особливості представництва органами прокуратури інтересів держави в суді — аналіз судової практики

Східний апеляційний господарський суд оприлюднив аналіз судової практики щодо особливостей представництва органами прокуратури інтересів держави в суді.
Зокрема, систематизовано та узагальнено правові висновки Верховного Суду у господарських, цивільних та адміністративних справах щодо таких питань:
▪️ юрисдикція суду у спорах за участю прокурора;
▪️ повноваження прокуратури на звернення до суду щодо захисту інтересів держави;
▪️ перевірка судом підстав представництва прокурором інтересів держави в суді;
▪️ представництво прокурором інтересів держави в собі державних підприємств, установ, суб’єктів господарювання;
▪️ представництво прокурором інтересів держави в окремих видах правовідносин;
▪️ представництво прокурором інтересів держави у сфері охорони навколишнього середовища;
▪️ представництво прокурором інтересів держави в земельних спорах;
▪️ представництво прокурором інтересів держави у сфері публічних закупівель;
▪️ застосування позовної давності у спорах за участю прокурора;
▪️ розподіл судових витрат у справах за позовом прокурора в інтересах держави;
▪️ участь прокурора на різних стадіях процесу;
▪️ вирішення спорів у судових справах за участю прокурорів та їх заступників під час воєнного стану.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.