Особливості представництва органами прокуратури інтересів держави в суді — аналіз судової практики

Східним апеляційним господарським судом систематизовано та узагальнено правові висновки ВС у господарських, цивільних та адміністративних справах.

Східний апеляційний господарський суд оприлюднив аналіз судової практики щодо особливостей представництва органами прокуратури інтересів держави в суді.

Зокрема, систематизовано та узагальнено правові висновки Верховного Суду у господарських, цивільних та адміністративних справах щодо таких питань:

▪️ юрисдикція суду у спорах за участю прокурора;

▪️ повноваження прокуратури на звернення до суду щодо захисту інтересів держави;

▪️ перевірка судом підстав представництва прокурором інтересів держави в суді;

▪️ представництво прокурором інтересів держави в собі державних підприємств, установ, суб’єктів господарювання;

▪️ представництво прокурором інтересів держави в окремих видах правовідносин;

▪️ представництво прокурором інтересів держави у сфері охорони навколишнього середовища;

▪️ представництво прокурором інтересів держави в земельних спорах;

▪️ представництво прокурором інтересів держави у сфері публічних закупівель;

▪️ застосування позовної давності у спорах за участю прокурора;

▪️ розподіл судових витрат у справах за позовом прокурора в інтересах держави;

▪️ участь прокурора на різних стадіях процесу;

▪️ вирішення спорів у судових справах за участю прокурорів та їх заступників під час воєнного стану.

