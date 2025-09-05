Особенности представительства органами прокуратуры интересов государства в суде — анализ судебной практики

Восточный апелляционный хозяйственный суд опубликовал анализ судебной практики относительно особенностей представительства органами прокуратуры интересов государства в суде.
В частности, систематизированы и обобщены правовые выводы Верховного Суда в хозяйственных, гражданских и административных делах по таким вопросам:
▪️ юрисдикция суда в спорах с участием прокурора;
▪️ полномочия прокуратуры на обращение в суд для защиты интересов государства;
▪️ проверка судом оснований представительства прокурором интересов государства в суде;
▪️ представительство прокурором интересов государства в лице государственных предприятий, учреждений, субъектов хозяйствования;
▪️ представительство прокурором интересов государства в отдельных видах правоотношений;
▪️ представительство прокурором интересов государства в сфере охраны окружающей среды;
▪️ представительство прокурором интересов государства в земельных спорах;
▪️ представительство прокурором интересов государства в сфере публичных закупок;
▪️ применение исковой давности в спорах с участием прокурора;
▪️ распределение судебных расходов в делах по искам прокурора в интересах государства;
▪️ участие прокурора на разных стадиях процесса;
▪️ разрешение споров в судебных делах с участием прокуроров и их заместителей во время военного положения.
