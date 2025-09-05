Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

КЦС ВС вказав на особливості виплати компенсації за житло, зруйноване внаслідок збройної агресії РФ

16:40, 5 вересня 2025
Застосування різних правових механізмів компенсації за майно, зруйноване внаслідок збройної агресії РФ до і після початку повномасштабного вторгнення, не порушує принципу рівності громадян – КЦС ВС.
КЦС ВС вказав на особливості виплати компенсації за житло, зруйноване внаслідок збройної агресії РФ
Фото: ukrinform.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Обмеження розміру грошової компенсації за житло, зруйноване внаслідок збройної агресії рф до 24 лютого 2022 року, сумою 300 000 грн, встановлене Порядком надання та визначення розміру грошової допомоги або компенсації постраждалим від надзвичайних ситуацій, які залишилися на попередньому місці проживання від 18 грудня 2013 року № 947, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2020 року № 767 (Порядок № 947), не є дискримінаційним порівняно з механізмом компенсації за майно, зруйноване після 24 лютого 2022 року. Різні механізми компенсації, встановлені для різних періодів, є проявом позитивних дій держави щодо соціального захисту постраждалих і не створюють необґрунтованих переваг.

Таких висновків дійшов Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду у справі від 2 липня 2025 року № 202/3809/22 (провадження № 61-14156св24).

У справі, що переглядалася, позивачка звернулася до суду з позовом про стягнення додаткової компенсації за зруйновану квартиру в с. Піски Донецької області, знищену внаслідок обстрілів у 2014 році. Вона вказувала на те, що у 2021 році її визнано постраждалою, а згодом було виплачено компенсацію в розмірі 300 000 грн та припинено право власності на квартиру. Розмір компенсації визначено відповідно до Порядку № 947. 

Позивачка вважала, що розмір компенсації має визначатися відповідно до ч. 10 ст. 86 Кодексу цивільного захисту України, тобто за опосередкованою вартістю будівництва житла, яка на той момент у Донецькій області становила 15 261 грн за 1 кв. м. З огляду на площу квартири (60 кв. м) загальна вартість мала б становити 915 660 грн. Таким чином, позивачка просила стягнути з відповідачів солідарно різницю — 615 660 грн, вважаючи, що Порядок № 947 не може звужувати права, передбачені законом.

Суди в позові відмовили, посилаючись на те, що правовою підставою для виплати позивачці компенсації за зруйноване житло є спеціальний нормативно-правовий акт щодо надання грошової допомоги та відшкодування шкоди особам, які постраждали від надзвичайних ситуацій воєнного характеру, спричиненої збройною агресією російської федерації, – Порядок № 947. Позивачка скористалася правом на отримання компенсації, отримала її в максимально визначеному цим Порядком розмірі, після чого її право власності на квартиру було  припинено.

КЦС ВС, погоджуючись із висновками судів попередніх інстанцій про відсутність правових підстав для задоволення позову, зазначив, що держава виконала позитивні зобов’язання та розробила компенсаційний механізм відшкодування вартості зруйнованого (пошкодженого) житла, позивачка отримала належну їй суму грошової компенсації за зруйновану квартиру, рішення комісії та/або сам нормативно-правовий акт, яким регулюється механізм виплати грошової компенсації за зруйноване житло, не оскаржувала.

КЦС ВС відхилив доводи позивачки про те, що обмеження розміру грошової компенсації на рівні 300 000 грн є дискримінацією громадян України, житло яких було знищено до 24 лютого 2022 року, у порівнянні з громадянами, житло яких було знищено після повномасштабного вторгнення, посилаючись на те, що різні механізми компенсації для випадків руйнування житла до та після 24 лютого 2022 року не є дискримінацією, оскільки відображають різні періоди та умови збройної агресії.

22 травня 2023 року набрав чинності Закон України від 23 лютого 2023 року «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України», який визначає правові та організаційні засади надання компенсації за пошкодження і знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, з дня набрання чинності Указом Президента України від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», тобто з 24 лютого 2022 року.

Отже, цей Закон не регулює питання про надання компенсації за об’єкти нерухомого майна, які були пошкоджені або зруйновані до 24 лютого 2022 року, тоді як до початку широкомасштабного вторгнення надання компенсації тим, чиє житло було зруйновано внаслідок збройної агресії російської федерації, здійснювалося згідно з Порядком № 947.

Розроблення інших механізмів щодо компенсації за пошкодження та знищення об’єктів нерухомого майна після 24 лютого 2022 року не свідчить про дискримінацію громадян України.

Відповідно до ч. 9 ст. 5 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок тимчасової окупації державі Україна, юридичним особам, громадським об’єднанням, громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, у повному обсязі покладається на російську федерацію як на державу, що здійснює окупацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд рішення суду судова практика КЦС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддям необхідно підвищити розмір суддівської винагороди, тому що інфляція «з’їдає» дохід суддів – Станіслав Кравченко

Питання відповідності розміру суддівської винагороди реаліям сьогодення 12 вересня розгляне Пленум Верховного Суду.

Військових не зможуть звільнити по малозначності за необережне пошкодження військового майна – комітет рекомендував законопроект

Законопроект передбачає, що за військові адміністративні правопорушення не зможуть звільнити по малозначності.

Хто буде відбирати суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його апеляційної інстанції – іноземні експерти та що про них відомо

Більшість іноземних експертів добре відома в Україні, однак до результатів їх діяльності є питання.

Начальник обласного ТЦК буде відповідати за погодження масових заходів у Тернопільській області

За погодження мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів у Тернопільській області буде відповідати начальник обласного ТЦК – обласна держадміністрація.

Судді Личаківського райсуду Львова Юрію Білоусу вручили підозру за фактами хабаря та недекларування майна на 7,5 млн грн

Використовуючи свої зв’язки, суддя забезпечив звільнення свого родича з приміщення ТЦК без прийняття рішення щодо його мобілізації до лав ЗСУ та особисто доставив його до Львова – Офіс Генпрокурора.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді