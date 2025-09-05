КЦС ВС вказав на особливості виплати компенсації за житло, зруйноване внаслідок збройної агресії РФ

Застосування різних правових механізмів компенсації за майно, зруйноване внаслідок збройної агресії РФ до і після початку повномасштабного вторгнення, не порушує принципу рівності громадян – КЦС ВС.

Обмеження розміру грошової компенсації за житло, зруйноване внаслідок збройної агресії рф до 24 лютого 2022 року, сумою 300 000 грн, встановлене Порядком надання та визначення розміру грошової допомоги або компенсації постраждалим від надзвичайних ситуацій, які залишилися на попередньому місці проживання від 18 грудня 2013 року № 947, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2020 року № 767 (Порядок № 947), не є дискримінаційним порівняно з механізмом компенсації за майно, зруйноване після 24 лютого 2022 року. Різні механізми компенсації, встановлені для різних періодів, є проявом позитивних дій держави щодо соціального захисту постраждалих і не створюють необґрунтованих переваг.

Таких висновків дійшов Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду у справі від 2 липня 2025 року № 202/3809/22 (провадження № 61-14156св24).

У справі, що переглядалася, позивачка звернулася до суду з позовом про стягнення додаткової компенсації за зруйновану квартиру в с. Піски Донецької області, знищену внаслідок обстрілів у 2014 році. Вона вказувала на те, що у 2021 році її визнано постраждалою, а згодом було виплачено компенсацію в розмірі 300 000 грн та припинено право власності на квартиру. Розмір компенсації визначено відповідно до Порядку № 947.

Позивачка вважала, що розмір компенсації має визначатися відповідно до ч. 10 ст. 86 Кодексу цивільного захисту України, тобто за опосередкованою вартістю будівництва житла, яка на той момент у Донецькій області становила 15 261 грн за 1 кв. м. З огляду на площу квартири (60 кв. м) загальна вартість мала б становити 915 660 грн. Таким чином, позивачка просила стягнути з відповідачів солідарно різницю — 615 660 грн, вважаючи, що Порядок № 947 не може звужувати права, передбачені законом.

Суди в позові відмовили, посилаючись на те, що правовою підставою для виплати позивачці компенсації за зруйноване житло є спеціальний нормативно-правовий акт щодо надання грошової допомоги та відшкодування шкоди особам, які постраждали від надзвичайних ситуацій воєнного характеру, спричиненої збройною агресією російської федерації, – Порядок № 947. Позивачка скористалася правом на отримання компенсації, отримала її в максимально визначеному цим Порядком розмірі, після чого її право власності на квартиру було припинено.

КЦС ВС, погоджуючись із висновками судів попередніх інстанцій про відсутність правових підстав для задоволення позову, зазначив, що держава виконала позитивні зобов’язання та розробила компенсаційний механізм відшкодування вартості зруйнованого (пошкодженого) житла, позивачка отримала належну їй суму грошової компенсації за зруйновану квартиру, рішення комісії та/або сам нормативно-правовий акт, яким регулюється механізм виплати грошової компенсації за зруйноване житло, не оскаржувала.

КЦС ВС відхилив доводи позивачки про те, що обмеження розміру грошової компенсації на рівні 300 000 грн є дискримінацією громадян України, житло яких було знищено до 24 лютого 2022 року, у порівнянні з громадянами, житло яких було знищено після повномасштабного вторгнення, посилаючись на те, що різні механізми компенсації для випадків руйнування житла до та після 24 лютого 2022 року не є дискримінацією, оскільки відображають різні періоди та умови збройної агресії.

22 травня 2023 року набрав чинності Закон України від 23 лютого 2023 року «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України», який визначає правові та організаційні засади надання компенсації за пошкодження і знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, з дня набрання чинності Указом Президента України від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», тобто з 24 лютого 2022 року.

Отже, цей Закон не регулює питання про надання компенсації за об’єкти нерухомого майна, які були пошкоджені або зруйновані до 24 лютого 2022 року, тоді як до початку широкомасштабного вторгнення надання компенсації тим, чиє житло було зруйновано внаслідок збройної агресії російської федерації, здійснювалося згідно з Порядком № 947.

Розроблення інших механізмів щодо компенсації за пошкодження та знищення об’єктів нерухомого майна після 24 лютого 2022 року не свідчить про дискримінацію громадян України.

Відповідно до ч. 9 ст. 5 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок тимчасової окупації державі Україна, юридичним особам, громадським об’єднанням, громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, у повному обсязі покладається на російську федерацію як на державу, що здійснює окупацію.

