КГС ВС указал на особенности выплаты компенсации за жилье, разрушенное вследствие вооруженной агрессии РФ

Применение различных правовых механизмов компенсации за имущество, разрушенное вследствие вооруженной агрессии РФ до и после начала полномасштабного вторжения, не нарушает принцип равенства граждан – КГС ВС.

Фото: ukrinform.com

Ограничение размера денежной компенсации за жилье, разрушенное вследствие вооруженной агрессии рф до 24 февраля 2022 года, суммой 300 000 грн, установленное Порядком предоставления и определения размера денежной помощи или компенсации пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, которые остались по прежнему месту проживания от 18 декабря 2013 года № 947, в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 2 сентября 2020 года № 767 (Порядок № 947), не является дискриминационным по сравнению с механизмом компенсации за имущество, разрушенное после 24 февраля 2022 года. Разные механизмы компенсации, установленные для различных периодов, являются проявлением позитивных действий государства по социальной защите пострадавших и не создают необоснованных преимуществ.

К таким выводам пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда в деле от 2 июля 2025 года № 202/3809/22 (производство № 61-14156св24).

В рассматриваемом деле истица обратилась в суд с иском о взыскании дополнительной компенсации за разрушенную квартиру в с. Пески Донецкой области, уничтоженную вследствие обстрелов в 2014 году. Она указывала на то, что в 2021 году ее признали пострадавшей, а затем была выплачена компенсация в размере 300 000 грн и прекращено право собственности на квартиру. Размер компенсации был определен в соответствии с Порядком № 947.

Истица считала, что размер компенсации должен определяться в соответствии с ч. 10 ст. 86 Кодекса гражданской защиты Украины, то есть по опосредованной стоимости строительства жилья, которая на тот момент в Донецкой области составляла 15 261 грн за 1 кв. м. Учитывая площадь квартиры (60 кв. м), общая стоимость должна была составить 915 660 грн. Таким образом, истица просила взыскать с ответчиков солидарно разницу — 615 660 грн, полагая, что Порядок № 947 не может сужать права, предусмотренные законом.

Суды в иске отказали, ссылаясь на то, что правовым основанием для выплаты истице компенсации за разрушенное жилье является специальный нормативно-правовой акт о предоставлении денежной помощи и возмещении ущерба лицам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций военного характера, вызванных вооруженной агрессией российской федерации, – Порядок № 947. Истица воспользовалась правом на получение компенсации, получила ее в максимально определенном этим Порядком размере, после чего ее право собственности на квартиру было прекращено.

КГС ВС, соглашаясь с выводами судов предыдущих инстанций об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска, указал, что государство выполнило позитивные обязательства и разработало компенсационный механизм возмещения стоимости разрушенного (поврежденного) жилья, истица получила причитающуюся ей сумму денежной компенсации за разрушенную квартиру, решение комиссии и/или сам нормативно-правовой акт, которым регулируется механизм выплаты денежной компенсации за разрушенное жилье, она не обжаловала.

КГС ВС отклонил доводы истицы о том, что ограничение размера денежной компенсации на уровне 300 000 грн является дискриминацией граждан Украины, жилье которых было уничтожено до 24 февраля 2022 года, по сравнению с гражданами, жилье которых было уничтожено после полномасштабного вторжения, ссылаясь на то, что разные механизмы компенсации для случаев разрушения жилья до и после 24 февраля 2022 года не являются дискриминацией, поскольку отражают различные периоды и условия вооруженной агрессии.

22 мая 2023 года вступил в силу Закон Украины от 23 февраля 2023 года «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины», который определяет правовые и организационные основы предоставления компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины, с дня вступления в силу Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года «О введении военного положения в Украине», то есть с 24 февраля 2022 года.

Таким образом, этот Закон не регулирует вопрос о предоставлении компенсации за объекты недвижимого имущества, которые были повреждены или разрушены до 24 февраля 2022 года, тогда как до начала широкомасштабного вторжения предоставление компенсации тем, чье жилье было разрушено вследствие вооруженной агрессии российской федерации, осуществлялось согласно Порядку № 947.

Разработка других механизмов по компенсации за повреждение и уничтожение объектов недвижимого имущества после 24 февраля 2022 года не свидетельствует о дискриминации граждан Украины.

Согласно ч. 9 ст. 5 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» возмещение материального и морального ущерба, причиненного вследствие временной оккупации государству Украина, юридическим лицам, общественным объединениям, гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства, в полном объеме возлагается на российскую федерацию как на государство, осуществляющее оккупацию.

