На Житомирщині судили військового пенсіонера за зберігання бойових патронів без дозволу

13:08, 19 вересня 2025
У квартирі чоловіка знайшли 69 бойових патронів під час перевірки умов зберігання мисливської зброї.
Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області призначив покарання мешканцю Бердичева, якого визнав винуватим у придбанні та зберіганні боєприпасів без передбаченого законом дозволу. Про це повідомили у суді.

Суд призначив чоловікові покарання - 3 роки позбавлення волі з іспитовим строком – 1 рік.

Зазначається, що 72-річний обвинувачений за місцем свого проживання у Бердичеві незаконно зберігав бойові припаси, а саме 69 бойових гвинтівкових патронів калібру 7,62 мм з кулею зі сталевим осердям. Як встановила експертиза, патрони є придатними до стрільби.

За словами чоловіка, він отримав ці набої дуже давно, коли купував мисливську рушницю, на яку має дозвіл. Саме під час перевірки умов зберігання цієї зброї правоохоронці і виявили незаконне зберігання боєприпасів.

Призначаючи вид та міру покарання, суд врахував, що скоєно тяжкий злочин, а разом з тим - обставини його вчинення, те, що обвинувачений раніше не судимий, є ветераном військової служби, вдівець, позитивно характеризується; а також щире каяття як пом’якшувальну обставину.

Вирок ще не набрав чинності та може бути оскаржений (справа № 274/1193/25). 

