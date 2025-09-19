На Житомирщині судили військового пенсіонера за зберігання бойових патронів без дозволу

У квартирі чоловіка знайшли 69 бойових патронів під час перевірки умов зберігання мисливської зброї.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області призначив покарання мешканцю Бердичева, якого визнав винуватим у придбанні та зберіганні боєприпасів без передбаченого законом дозволу. Про це повідомили у суді.

Суд призначив чоловікові покарання - 3 роки позбавлення волі з іспитовим строком – 1 рік.

Зазначається, що 72-річний обвинувачений за місцем свого проживання у Бердичеві незаконно зберігав бойові припаси, а саме 69 бойових гвинтівкових патронів калібру 7,62 мм з кулею зі сталевим осердям. Як встановила експертиза, патрони є придатними до стрільби.

За словами чоловіка, він отримав ці набої дуже давно, коли купував мисливську рушницю, на яку має дозвіл. Саме під час перевірки умов зберігання цієї зброї правоохоронці і виявили незаконне зберігання боєприпасів.

Призначаючи вид та міру покарання, суд врахував, що скоєно тяжкий злочин, а разом з тим - обставини його вчинення, те, що обвинувачений раніше не судимий, є ветераном військової служби, вдівець, позитивно характеризується; а також щире каяття як пом’якшувальну обставину.

Вирок ще не набрав чинності та може бути оскаржений (справа № 274/1193/25).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.