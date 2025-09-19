Практика судов
В Житомирской области судили военного пенсионера за хранение боевых патронов без разрешения

13:08, 19 сентября 2025
В квартире мужчины нашли 69 боевых патронов во время проверки условий хранения охотничьего оружия.
Центральный районный суд города Николаева вынес приговор 46-летнему местному жителю, обвиняемому в избиении своей сожительницы. Об этом сообщили в суде. 

Согласно материалам дела, в июне 2025 года мужчина поссорился с женщиной на ее рабочем месте – в магазине. После этого он заставил ее сесть в свой автомобиль, а через несколько сотен метров остановил машину и стал избивать. Женщина получила удары в грудную клетку и голову, что повлекло за собой тяжелые телесные повреждения.

Обвиняемый признал вину и заключил с прокурором соглашение. В рамках договоренности стороны согласовали наказание – пять лет лишения свободы с испытательным сроком в два года. Прокуратура поддержала это соглашение.

Суд подтвердил, что соглашение заключено добровольно и соответствует нормам закона, после чего оно было утверждено. Обвиняемый официально признан виновным по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины.

Кроме условного срока, суд запретил мужчине в течение трех месяцев приближаться к потерпевшей ближе чем на 100 метров, появляться в местах ее проживания, работы или учебы, а также контактировать с ней по телефону или переписке.

Отдельно суд обязал мужчину пройти специальную программу для обидчиков.

