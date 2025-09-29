Практика судів
Суд повернув державі понад 2 тисяч га земель оборони, незаконно переданих під мисливські угіддя на Житомирщині

20:30, 29 вересня 2025
Господарський суд Києва скасував передачу 2148 га мисливських угідь громадській організації.
Господарський суд Києва задовольнив позов прокуратури у сфері оборони Центрального регіону та визнав незаконним рішення Житомирської обласної ради щодо передачі громадській організації в користування мисливських угідь площею 2 148 гектарів. Про це повідомили у суді.

Згідно з матеріалами справи, ділянку на території Житомирської області було передано на 25 років, однак суд дійшов висновку, що це рішення не відповідало вимогам законодавства.

Суд встановив, що обласна рада прийняла рішення про передачу земель оборони без погодження з Міністерством оборони України, що суперечить вимогам Земельного кодексу України та Закону «Про використання земель оборони». Також було скасовано договір про ведення мисливського господарства, укладений із громадською організацією.

Згідно з рішенням суду у справі №910/1323/25, мисливські угіддя підлягають поверненню у користування військовій частині, на балансі якої перебувають зазначені землі.

