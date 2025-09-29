Суд вернул государству более 2 тысяч гектаров земель обороны, незаконно переданных под охотничьи угодья в Житомирской области

Хозяйственный суд Киева упразднил передачу 2148 га охотничьих угодий общественной организации.

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск прокуратуры в сфере обороны Центрального региона и признал незаконным решение Житомирского областного совета о передаче общественной организации в пользование охотничьими угодьями площадью 2 148 гектаров. Об этом сообщили в суде.

Согласно материалам дела, участок на территории Житомирской области был передан на 25 лет, однако суд пришел к выводу, что это решение не отвечало требованиям законодательства.

Суд установил, что областной совет принял решение о передаче земель обороны без согласования с Министерством обороны Украины, что противоречит требованиям Земельного кодекса Украины и Закона "Об использовании земель обороны". Также был расторгнут договор о ведении охотничьего хозяйства, заключенный с общественной организацией.

Согласно решению суда по делу №910/1323/25, охотничьи угодья подлежат возврату в пользование воинской части, на балансе которой находятся указанные земли.

