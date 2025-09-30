Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Спір, що виник з правочину купівлі-продажу часток, є арбітрабельним і не має ознак корпоративного — Верховний Суд

21:11, 30 вересня 2025
Такі правовідносини не мають корпоративного характеру, не пов’язані зі створенням, управлінням чи припиненням діяльності товариства, а також не містять похідних вимог щодо реєстрації майна чи майнових прав.
Спір, що виник з правочину купівлі-продажу часток, є арбітрабельним і не має ознак корпоративного — Верховний Суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Право на стягнення часток у товаристві за договором купівлі-продажу є арбітрабельним та підлягає розгляду міжнародним комерційним арбітражем відповідно до чинного арбітражного застереження, погодженого сторонами.

Такі правовідносини не мають корпоративного характеру, не пов’язані зі створенням, управлінням чи припиненням діяльності товариства, а також не містять похідних вимог щодо реєстрації майна чи майнових прав. Через це вони не підпадають під винятки, передбачені п. 13 ч. 1 ст. 20 та п. 2 ч. 1 ст. 22 ГПК України.

Такий висновок зробила колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Обставини справи №910/10001/24:

Продавці часток звернулися до суду з позовом до товариства та австралійської компанії про стягнення часток і визначення їх розміру в статутних капіталах у зв’язку з неналежним виконанням компанією умов договору купівлі-продажу, зокрема щодо своєчасної та повної сплати купівельної ціни (відкладеного платежу).

Компанія звернулася з клопотанням залишити позов без розгляду через наявність між сторонами арбітражного застереження про передачу спорів за договором до міжнародного комерційного арбітражу.

Господарський суд ухвалою, з якою погодився апеляційний господарський суд, залишив позов без розгляду на підставі п. 7 ч. 1 ст. 226 ГПК України.

КГС ВС залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, підкресливши, що спір, який виникає з правочину купівлі-продажу часток, може бути переданий на розгляд міжнародного комерційного арбітражу, якщо сторони уклали відповідне арбітражне застереження. Підписання такого застереження свідчить про вільне волевиявлення сторін щодо передачі спорів на арбітраж.

Отже, у разі наявності чинної арбітражної угоди та своєчасного заперечення відповідача проти розгляду справи в господарському суді позовна заява підлягає залишенню без розгляду. Спори, що стосуються правочинів щодо корпоративних прав, не підпадають під законодавчі заборони передачі їх на розгляд міжнародного комерційного арбітражу.

Надання переваги господарському суду замість арбітражу, передбаченого сторонами в договорі, суперечить принципу добросовісності, якщо не доведено недійсності, втрати чинності або невиконуваності арбітражної угоди. КГС ВС зазначив, що така позиція узгоджується з висновками Верховного Суду, викладеними в постанові від 3 травня 2023 року у справі № 924/497/22.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд судова практика КГС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Європейському центральному банку сперечаються, чи зашкодить довірі до євро вилучення підсанкційних російських активів

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард стурбована тим, що вилучення готівкових коштів, які користуються суверенним імунітетом, завадить іншим країнам зберігати свої резерви в євро.

Оформлення актів виконаних робіт буде спрощено – Гетманцев повідомив, що комітет рекомендував прийняти законопроект

У комітеті з податкової політики підтримали законопроект про спрощення оформлення актів виконаних робіт.

За невиконання вимог Військового омбудсмана будуть штрафувати до 17 тисяч грн

А за систематичне невиконання вимог Військового омбудсмана зможуть позбавити права обіймати певні посади – правоохоронний комітет погодив законопроект.

Співбесіди з кандидатами на посади суддів Конституційного Суду по квоті Верховної Ради відбудуться 3 жовтня

Комітет Верховної Ради з правової політики все ж таки вирішив провести співбесіди з 4 кандидатами на посади суддів Конституційного Суду.

Єврокомісія готується обійти вето Угорщини щодо відкриття переговорних розділів для вступу України до ЄС

Лідери ЄС можуть змінити правила та відійти від необхідності одностайності для відкриття переговорних кластерів з Україною, що дозволило б продовжити реформи.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Тетяна Гребенюк
    Тетяна Гребенюк
    член Ради суддів України, суддя Господарського суду Харківської області
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду